Los trabajadores forestales denuncian “la falta de protección de la Junta a la población esta campaña de incendios”

La Asociación de Trabajadores de las BRIF (ATBRIF) ha dado a conocer el resultado de un informe elaborado a partir de una encuesta cumplimentada por el personal del operativo de forma voluntaria, en el que concluye que “Castilla y León ha estado un total de 0 días con el operativo de lucha contra incendios forestales al 100% en época de peligro alto”, y que la Junta ha ahorrado gastos de personal en 1 de cada 4 medios.

“Mediante este informe se demuestra que la Junta no ha realizado las contrataciones necesarias para tener en pleno funcionamiento el Operativo del Infocal”, denuncian, “lo que ha concluido en un gran ahorro monetario para la Junta”.

Precisamente, hoy 12 de octubre finaliza la época de peligro alto (EPA) de incendios forestales en Castilla y León, que se inició el 12 de junio, y que establece los diferentes medios de extinción y puestos de vigilancia con los que contará el operativo, regulados en el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales. ATBRIF explica que los medios de extinción dependientes de la Junta son vehículos autombombas, cuadrillas terrestres, retenes de maquinaria y cuadrillas helitransportadas pero que, “debido a la falta de transparencia del sector privado”, para la elaboración de este informe no se ha conseguido información concisa acerca del proceso de contratación del personal del operativo que forman de estas empresas privadas dependientes de la Administración Pública, como Tragsa, Talher, Rebofosa, Inforest, Estrafo, DeMontes, Orthem, Audeca, Clece, Acciona, Foresa, Ecosistemas, Eulen, etc. “Cabe mencionar también, la gran variedad de autobombas conveniadas en las cuales la Junta de Castilla y León no tiene capacidad de control suficiente para garantizar la operatividad del personal adscrito a la campaña de incendios forestales en este tipo de medios”, añade la asociación.

En lo que se refiere al personal laboral de los medios gestionados directamente por la Consejería de Medio Ambiente, y tras la publicación el febrero de 2023 de la convocatoria pública para la constitución de las bolsas de empleo temporal para la cobertura de puestos de trabajo vacantes en el operativo para la prevención y extinción de incendios forestales, ATBRIF asegura que los exámenes para la provisión de estas plazas se han llevado a cabo coincidiendo con la época de peligro medio de incendios, por lo que solo Soria (el 3 de mayo), Segovia y Burgos (en junio) consiguieron constituir las bolsas de empleo antes del comienzo de la EPA. León, Valladolid, Palencia y Zamora lo conseguirían hasta 50 días después “ya adentrados en la campaña de incendios forestales”

Por este motivo, “entre muchos otros, la Junta de Castilla y León no ha podido tener en pleno funcionamiento el operativo contra incendios forestales durante toda la campaña de este año, y ahora que ha finalizado la época de peligro alto, este informe pretende resumir el nivel de protección que ha ofrecido la Junta de Castilla y León a la población, en base al nivel de operatividad de los diferentes medios del operativo de lucha contra incendios forestales”, señalan los trabajadores, quienes denuncian que “han estado incompletos y no se han podido garantizar todos los relevos de los puestos de trabajo de dichos medios durante la época de péligro alto (campaña 2023)”.

