Margarita, 100 años de una vallisoletana llena de alegría: "Estoy genial, hay que vivir al máximo"

Hay personas que vienen al mundo a dar grandes lecciones de vida. Y una de ellas es Margarita Niño, quien en solo dos días cumple 100 años. Una cifra a la que todo el mundo sueña con llegar y que hasta a ella le sorprende: "Me parece mentira. Lo pienso y digo ¡Mi madre!".

Este jueves, 7 de marzo, celebra un siglo de vida y, entre risas, asegura no tener "secreto". La vallisoletana, que destaca por su alegría y simpatía especial, confiesa que si lo tuviera ya se lo hubiera dicho a sus hijos.

Sin embargo, tiene claro que está y se siente "genial" y que lo importante es "poder cumplirlos". Buscar el entretenimiento es una de las tareas más difíciles, pero ella parece haber dado con la tecla exacta. Tres días a la semana -lunes, miércoles y viernes- acude al centro de día San Juan de Villa Saluten. Allí hace un sinfín de actividades que le permiten distraer la mente y "tenerla activa", una de las cosas más importantes cuando se van cumpliendo años.

"A esta edad tienes que estar todo el día con algo que hacer porque si no estás perdida. Si te quedas parada, estás todo el tiempo dormida y no puede ser", afirma. Y es que asegura que le ha venido "muy bien" ir al centro. Fue por primera vez en diciembre de 2022, tras haber sufrido un ictus, y ahora le encanta ir y divertirse.

Lo cierto es que ha encontrado nuevos hobbies, como la pintura, y hasta ella se sorprende: "Un día me dieron un papel para pintar y una mandala. No lo había hecho nunca, pero tengo que reconocer que me encanta. Ahora también estoy con el cuaderno en casa y ya no me salgo".

Para el centro también es todo un "orgullo" que Margarita cumpla 100 años y poder celebrarlo. "Es una mujer con mucha esfuerza, está estupenda y tiene un humor maravilloso. Cuando viene trae alegría, da gusto oírla reír junto a sus compañeras de mesa cuando echan una partida a las cartas o se toman el café. Es participativa, risueña, optimista, trabajadora y con una gran capacidad de esfuerzo y superación", afirman.

Margarita Niño y Alicia Gutiérrez (fisioterapeuta)

Por su parte, también está "muy contenta" porque, bromea, que si no "no seguiría viniendo". Además, también tiene palabras de agradecimiento para todos los que cada día trabajan con ella. "La gente aquí es muy maja, me tratan muy bien y me ayuda a despejar la cabeza", subraya.

A sus 100 años y con toda una vida vivida, cree que el mejor consejo que puede dar a la sociedad es "vivir al máximo". Y es que razón no le falta, porque si en algo coinciden todas las personas que han podido cumplir tantos años es en la importancia de exprimir cada momento.

Una celebración que, a buen seguro, será muy especial. Ella no sueña con grandes eventos dado que lo más importante, como se suele decir, es la compañía. Y es muy afortunada porque lo podrá celebrar rodeada de su familia y seres queridos. Una comida con un sabor especial donde el mejor regalo es seguir compartiendo y sumando años.