Una profesora de yoga y empresaria afincada en Valladolid: así es la nueva conquista de Imanol Arias

Todo apunta a que Imanol Arias ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor y ha iniciado una nueva etapa sentimental. Dos años después de su separación de la fotógrafa y diseñadora Irene Meritxell, a la que le unían 11 años de relación, tres de matrimonio y varias idas y venidas, algunas infundadas y otras confirmadas, todo parece indicar que el protagonista de Cuéntame cómo pasó vuelve a estar enamorado.

Así lo dejan entrever las imágenes publicadas en exclusiva por la revista ¡Hola!, en las que se puede ver al actor disfrutando de un romántico paseo por las céntricas calles de Madrid junto a la que podría ser su nueva ilusión, con la que caminó de la mano y compartió un almuerzo antes de dirigirse al teatro madrileño Infanta Isabel en el que el leonés está representando la obra 'Muerte de un viajante' de Arthur Miller.

Pero ¿quién es esta misteriosa mujer morena y de pelo rizado que parece haber logrado conquistar a Imanol Arias?

Nuria Gutiérrez practicando yoga durante una sesión de fotos @celinamillan_fotode Instagram

Se trata de Nuria Gutiérrez de Cos, una instructora de yoga y empresaria afincada en Valladolid que, según la publicación, regenta un centro en la ciudad del Pisuerga con unos diez años de historia y bautizado como Yoga Respira profundo, donde imparte cursos, talleres y actividades entre las que destacan los retiros.

Tal y como narra en su página web, fue hace una década, etapa en la que ella tenía casi 40 años, cuando se adentró en el fascinante mundo de esta disciplina como último remedio "antes de operar mis hernias discales".

"He de admitir que no tenía mucha esperanza en que el yoga pudiese sanar mis problemas de salud. Sin embargo, en pocos años, el yoga me transformó", añade.

No cabe duda de que se trata de una mujer 'fitness' de los pies a la cabeza que ha hecho del deporte su propia filosofía de vida, o al menos así lo muestra en redes sociales.

Y es que, según la revista ¡Hola!, la pareja se conoció a raíz de que la instructora le empezase a dar clase al intérprete con el fin de mejorar sus problemas de espalda. Así, poco a poco fueron entablando una relación de amistad que, al parecer, ha terminado de la mejor de las maneras, en una historia de amor que, a juzgar por las imágenes difundidas, parece ser ya algo serio y consolidado.

Nuria Gutiérrez haciendo yoga en la playa de Tarifa, Cádiz @yogarespiraprofundo Instagram

