Una vecina de León, dueña de una administración de Lotería, consigue liberarse de 68.118 euros de deuda

El Juzgado Mercantil de León ha exonerado definitivamente todos los créditos pendientes de esta vecina de León aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad en tan solo 5 meses. Merece la pena destacar que, tras pasar por el concurso de acreedores, mantiene tres bienes inmuebles en propiedad.

Esta vecina cada día que pasaba veía como su administración de lotería, la cual llevaba regentando más de diez años, daba más gastos que ingresos. Para poder mantener a flote su principal fuente de ingresos, decidió solicitar diferentes préstamos con la esperanza de que en algún momento los ingresos mejorasen y pudiera mantener su negocio.

Esto puede parecer lógico al principio, pero si la facturación del negocio no mejora las consecuencias son peores. Con los primeros impagos comenzaron las amenazas y demandas por parte de los acreedores. La impotencia que esto le causaba propició no solo un problema económico sino de salud, ya que no poder hacer frente a las deudas supone una situación bastante angustiosa.

A pesar de sus esfuerzos no pudo mantener en pie la administración de lotería y esta entró en quiebra. Por lo que quedaban pendientes todos los préstamos que había solicitado, con su pensión actual que no llega a los mil euros era imposible poder afrontar dicha deuda, necesitaba una solución para poder vivir tranquilamente.

Fue entonces cuando decidió solicitar ayuda a profesionales y contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Los abogados de la Asociación, tras analizar la situación y las causas de la insolvencia, le aconsejaron acogerse a un proceso que permitiera quedar libre de deudas definitivamente: la ley de la segunda oportunidad.

Con el inicio de la Ley de la Segunda Oportunidad iba obtener un beneficio inmediato: un respiro económico, ya que cualquier pago o proceso de embargo quedaba en suspenso hasta que se resolviese el asunto por el juez”, nos explica el letrado de la Asociación Fran Bautista.

Después de este trámite le permitía solicitar el perdón del 100% de las deudas. Esto fue aprobado por el Tribunal, concediendo así la exoneración sobre todas las obligaciones y eliminando las consecuencias de una mala época empresarial.

Tras ello, esta vecina se libera una carga importante que llevaba consigo, permitiéndole comenzar esta nueva etapa sin una carga tan pesada.

Requisitos

Para optar a la condonación de las deudas el deudor debe cumplir 3 requisitos esenciales: no haber sido exonerado en los 5 últimos años, ser insolvente y carecer de delitos de orden socioeconómico.

El Juzgado conocedor de este procedimiento comprobó estos requerimientos y el pasado 30 de octubre fue dictada la sentencia concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a este deudor libre de 68.118,04 euros.

Con esta sentencia los acreedores del concursado -entre ellos Banco Santander y Sabadell- han visto cómo sus créditos han sido cancelados. Ya no podrán reclamar ningún pago más ni incluir en ficheros de morosos a la ya ex-deudora.

