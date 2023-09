Adamo se convierte en nuevo patrocinador de este club centenario con una apuesta fuerte por el fútbol femenino

Adamo es el nuevo patrocinador de la Cultural y Deportiva Leonesa. Así, en su ambicioso y complicado objetivo de ascender a la Segunda División del fútbol español, el ya centenario club contará con el respaldo del operador de telefonía e Internet por excelencia en el ámbito rural de la provincia de León.

No obstante, el apoyo de Adamo no se limita únicamente al primer equipo de la Cultural Leonesa, sino que incluye al conjunto del club, a todas las categorías. Haciendo especial hincapié, no obstante, tanto en el fútbol base como en el femenino. A cambio, la compañía participará en eventos que plantee el club en días de partido, agregará su logo precisamente al pantalón del Femenino A y a la web de la Cultural Leonesa, organizará concursos para los socios y efectuará comunicaciones conjuntas con su nuevo patrocinado.

Firma del acuerdo de colaboración

La puesta en escena del convenio tuvo lugar ayer en la sede del club, ubicada en el estadio Reino de León. Del lado de la entidad deportiva firmó Mario Valladares, director comercial de la misma; por parte de la empresa de telecomunicaciones, Enrique Capdevila, responsable de Adamo en Castilla y León.

Mario Valladares y Enrique Capdevila, responsable de Adamo en Castilla y León, en la firma

Oferta para la Cultural Leonesa

Como propone siempre Adamo en su calidad de sponsor, los componentes de la organización patrocinada pueden acceder a promociones especiales, ofreciendo fibra óptica ultrarrápida (1.000 Mb). En concreto, empleados y deportistas de todas las categorías de la Cultural Leonesa disponen de Internet a esa velocidad con descuentos de hasta más de 400 euros sobre las tarifas habituales y 3 meses gratis de la mejor modalidad de TV a la carta de Adamo, con más de 120 canales. A lo que se añade un cheque regalo de Amazon por valor de 25 euros.

Finalmente, cabe recordar que el operador tiene una fuerte presencia en la Comunidad, destacando León como la provincia de la misma en la que Adamo ha hecho un mayor esfuerzo inversor. En concreto, cerca de 70.000 familias de más 50 de municipios leoneses cuentan con la fibra óptica de la empresa. Asimismo, Adamo desplegará Internet ultrarrápido en otros 14.600 hogares rurales de la provincia antes de que concluya 2024, en el marco de un plan para hacer lo propio en un total de 72.000 viviendas de Castilla y León.

