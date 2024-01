Cabalgata de Reyes Magos 2024 en Ávila: horario y recorrido

SSMM los Reyes Magos de Oriente llegarán a la ciudad de Ávila este viernes, 5 de enero, a las 11.30 horas a caballo al Centro Comercial El Bulevar y, por la tarde, desfilarán en la tradicional Cabalgata a las 19.00 horas. El recorrido es el siguiente: C/ Banderas de Castilla, Pº de la Estación, Pza. de Santa Ana, C/ Arévalo, Pº Dos de Mayo, Avda. de Portugal, C/ San Segundo y Arco del Alcázar.

En el Arco del Alcázar sus Majestades los Reyes descenderán de las carrozas y con su séquito harán el recorrido por C/ Don Gerónimo, Pza. José Tomé, C/ Reyes Católicos y Plaza del Mercado Chico para dar su discurso desde el balcón del Ayuntamiento.

Sigue los temas que te interesan