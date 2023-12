CCOO acusa a Veganzones de "saltarse" una reunión del Consejo General de Empleo del Ecyl cuando es su presidente

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha lamentado este lunes que el consejero de Industria, Mariano Veganzones, "no haya tenido siquiera el valor de acudir" al Consejo General de Empleo del Ecyl, que se ha celebrado este lunes, "faltando al respeto" a las organizaciones y también "al máximo órgano de participación".

A juicio del sindicato, la política de la Consejería ha planeado "un conjunto de alegalidades e irregularidades" contra las normativas y los acuerdos vigentes, a las que el sindicato ha votado en contra. Además, CCOO ha destacado que la reunión de este lunes tenía "importantes cuestiones que abordar" porque hacía 14 meses que no se celebraba y porque se han dado "cambios polémicos".

El sindicato ha aclarado que este lunes se ha aprobado la memoria de 2022, con el voto contrario de CCOO y UGT, en la que se ha puesto de manifiesto que ya habían "desaparecido" más de 10 programas y ha denunciado que Veganzones también ha suprimido el Programa Personal de Integración y Empleo. También ha recordado el sindicato que se han producido ceses "de numerosos cargos" y que la política institucional "no existe".

CCOO ha explicado que se ha presentado un plan de Empleo Local y otro de Formación y Orientación en los que "no se ha dado participación" a los agentes sociales y que se han "saltado" los acuerdos de Diálogo Social que se encuentran vigentes, además del Plan de Formación Profesional y el Plan de Empleo. Por otro lado, ha denunciado que "no se ha aprobado" el Plan de Actuaciones a pesar de ser obligatorio" por el reglamento y que no se ha ofrecido "ni una explicación" sobre la propuesta de reforma del Ecyl.

La respuesta del gerente del ECYL: “Su idea del dialogo social se basa en mantener su financiación”

Por su parte, el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), Álvaro Ramos-Catalina, ha querido ofrecer su versión donde ha lamentado el voto contra de los sindicatos a la memoria del servicio de 2022 y ha denunciado que su idea del dialogo social se basa en mantener su financiación.

“Hemos planteado la memoria del año 2022 para su aprobación e inexplicablemente los sindicatos se han negado a aprobarla, bajo la excusa de que no se contemplaban los programas de carácter sindical y social, lo que demuestra que su idea de la participación y el diálogo social se basa exclusivamente en el mantenimiento de los programas que contribuyen a su financiación y no a los programas dirigidos al beneficio de trabajadores y empresarios de Castilla y León”, ha lamentado el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Asimismo, ha defendido que desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo seguirán confiando en un Diálogo Social “en beneficio de todos y no solo de los sindicatos” y ha pedido a CCOO que “reflexione sobre su responsabilidad social y contribuya a los programas que desde la consejería se vienen planteando”.

Ramos-Catalina ha sacado pecho de los datos de la memoria del ECyL que “avalan el buen resultado del ECyL” y ha precisado que para acciones de formación y mejora de la cualificación de trabajadores tanto ocupados como desempleados, se destinaron más de 117 millones, un 34,22% más que en 2021. “La memoria que hemos presentado esta mañana refleja los resultados obtenidos con la ejecución de las actuaciones programadas para el año 2022 que cabe destacar que ha sido con un importe convocado de más de 272 millones de euros, suponiendo un incremento del 18,32% respecto al año anterior. Asimismo, me gustaría dejar constancia que el año 2022 ha supuesto un cambio significativo en las políticas activas de empleo”, ha afirmado.

Por último ha recordado que en los cuestionarios para las personas atendidas por técnicos del ECyL el 98,8% lo valoraron con más de un 7, demostrando “un alto grado de satisfacción con el trato recibido”.

Sigue los temas que te interesan