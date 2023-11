Santonja: "Hay propuestas deslumbrantes para los Premios de estudio sobre la tauromaquia"

El titular de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, nos recibió en su despacho para tratar algunos asuntos relativos a la tauromaquia, en el apartado literario, artístico y cultural que gestiona su departamento.

Entre ellos, la convocatoria de los galardones en las modalidades de Premio para el estudio e investigación científica; y Premio para el estudio e investigación histórica sobre tauromaquia en Castilla y León.

P. - Estos premios tienen la finalidad de "contribuir al conocimiento, estudio y promoción de la tauromaquia y los valores históricos, científicos, culturales y socioeconómicos que aportan a la sociedad". Ambos premios están dotados con 10.000 euros cada modalidad.

R.- Sí, la primera convocatoria de los Premios de Tauromaquia en su vertiente histórica, en su vertiente humanística y en su vertiente científica, al final han ofrecido un resultado muy, muy sugerente, muy halagüeño. Se han presentado ocho memorias muy sólidas. Hay algunas, francamente deslumbrantes. Hay dos o tres que yo creo que son muy buenas, y en el apartado científico se han presentado cinco.

Yo no tengo criterio para opinar de los premios científicos, pero quienes lo han visto con autoridad me dicen que hay trabajos muy sólidos. De manera que esta primera convocatoria, que siempre es la más delicada, porque poner en marcha cualquier proyecto tiene su trámite, cuesta su trabajo. Esta se va a resolver muy bien y además de inmediato. Evidentemente, antes de finales de 2023 hay un jurado que ya está formado, y enseguida vamos a entrar en esta cuestión.

P.- Sobre el resultado del IV Circuito de Novilladas, celebrado esta pasada temporada, usted se mostraba satisfecho.

R.- Había preocupación y hay satisfacción. Estábamos en una situación muy complicada con una sentencia adversa de los tribunales, porque la administración anterior no había hecho las cosas como era debido y eso provocó un retraso muy importante. Y claro, cuando este tipo de certámenes hay que hacerlos con retraso, pues se vuelve muy delicado; hay que encontrar plazas, hay que encontrar novillos y hay que encontrar fechas.

Las cosas se tienen que hacer en su momento y el certamen de novilladas debe de estar fallado al comienzo de la temporada para que a los triunfadores les pueda repercutir en sus contrataciones. Lo hemos llevado inevitablemente al final, pero se ha resuelto muy bien.

La final en Sahagún fue verdaderamente memorable. Estuvo muy bien la plaza, también estuvo muy bien la entrada en otras novilladas del ciclo. En Béjar, por ejemplo, que yo estuve, había una entrada muy respetable y los novillos estaban muy bien seleccionados. Yo ya he dicho que a mí, a veces, me parecen un tanto excesivos, pero para la final tienen que ser novillos y novilleros sólidos. Yo creo que ha salido muy bien en una situación comprometida.

P.- ¿Habrá continuidad?

R.- Pues sí. Yo creo que habrá continuidad. Bueno, no creo, estoy seguro de que habrá continuidad. Nos entendemos bien con la Fundación del Toro de Lidia, y la voluntad de la consejería es manifiesta, de manera que habrá continuidad. Se hará en su tiempo y se celebrará con normalidad. Y estará el certamen decidido cuando tiene que estar decidido: al comienzo de la temporada.

P.- La consolidación de las novilladas es uno de los objetivos presentes para Santonja

R.- Vamos a ver, hay que consolidar el ciclo de novilladas, hay que consolidar la novillada de la oportunidad que se celebró este año por primera vez en Valladolid, con un resultado estupendo y una respuesta de la afición maravillosa. Y yo creo que esa novillada hay que consolidarla.

La novillada de la oportunidad en Valladolid y en la medida que sea posible, extenderla. Yo entiendo que las grandes ferias, por ejemplo Valladolid, Burgos, Palencia, (la de Salamanca, ya tiene una novillada) debieran de tener por delante programar una novillada. Luego hay otros proyectos que estamos trabajando con el Itacyl (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León) para promocionar las ganaderías. Además de promocionar a los novilleros.

Vamos a ver si ese proyecto lo cuajamos Este año se nos ha venido la temporada encima, pero yo creo que en la próxima estaremos en mejores condiciones de afrontar el V Circuito de Novilladas con toda normalidad.

P.- La Consejería tiene previstas otras actuaciones en materia literaria, artística y cultural

R.- Dentro de muy pocos días, si no me equivoco, el 11 de diciembre, inauguramos en el Centro Miguel Delibes una gran exposición de uno de los pintores taurinos más importantes de la actualidad, y yo diría que no solo de la actualidad. José Antonio Moreda, Pepe Moreda, que sabe pintar el toreo en movimiento y lo sabe pintar literariamente, mostrará una gran exposición. Y vamos a seguir por todas estas líneas de trabajo.

Por último, el catedrático bejarano nos mostraba sus satisfacción por la recuperación de la tauromaquia en Valladolid, en el plano institucional, tras dos legislaturas de vacío taurino.

Yo he venido a los toros a Valladolid desde hace muchísimos años, no tanto como hubiese querido, porque en general la feria de Valladolid me coincidía con la de Salamanca, pero nunca falté a San Pedro Regalado. Yo soy abonado histórico de Las Ventas, y me coincidía, pero en muchas ocasiones he venido a la plaza de toros de Valladolid, y en esta plaza yo siempre he visto un gran ambiente.

Es una plaza torerista, y mí me gustan más las plazas toreristas que las plazas toristas; yo siempre estuve muy cómodo y vi un gran ambiente. No entiendo por qué ha sucedido lo que ha sucedido durante estos ocho años. No entiendo el vacío. No entenderé nunca el vacío institucional, porque las instituciones tienen que estar donde esté la gente y donde esté la cultura, la popular, la literaria y la musical. Ahí tienen que estar las instituciones, me parece a mí. Entonces, este año se ha recuperado la normalidad.

