El TSJCyL tumba el recurso de Satse y da razón a la Junta en el conflicto por el convenio colectivo del personal laboral

Zanjada la polémica. El Tribunal Superior de Castilla y León ha tumbado el recurso del Sindicato de Técnicos Auxiliares de Enfermería (Satse), apoyado por CSIF, contra el convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad.

De esta manera, la Sala de lo Social del mencionado órgano jurídico ha resuelto el conflicto colectivo que había sido presentado por el sindicato y ha dado la razón a los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia.

Satse había planteado en su demanda la legalidad de la Disposición Adicional 13 del convenio colectivo para el personal laboral, respecto a la reordenación de las categorías profesionales de auxiliar de enfermería y el cuidador técnico de servicios asistenciales, colectivo al que pertenecen 1.500 trabajadores públicos.

El sindicato había considerado que se estaba vulnerando la Ley de Ordenación de las Profesionales Sanitarias por no haber diferencia entre las dos categorías.

No obstante, el TSJCyL, en la sentencia del pasado 9 de noviembre, ha señalado a los demandantes que no habían razonado suficientemente la presunta infracción. Con la lectura del convenio impugnado y el precepto legal que se consideraba incumplido, no acaban de considerar en qué forma se está incurriendo en la ilegalidad que había sido denunciada.

Por todo ello, h aceptado las alegaciones de la Consejería de la Presidencia y considera que la unificación de los profesionales en esta única categoría profesional ha prevalecido la calidad de la atención en centros de mayores y personas dependientes.

Sigue los temas que te interesan