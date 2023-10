11 investigadores del CSIC de Castilla y León, entre los más influyentes del mundo

La Universidad de Stanford ha publicado la actualización del 'Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists', un listado que identifica a los investigadores más destacados del mundo basándose en las citas de sus trabajos, de manera que pueden considerarse los más influyentes en sus respectivas disciplinas. En esta edición, incluye once investigadores de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Castilla y León.

La aportación del Centro de Investigación del Cáncer (CIC, instituto mixto del CSIC y la Universidad de Salamanca, USAL) es la más destacada, con seis científicos en la lista de este año: Xosé Bustelo, Alberto Orfao, Pedro Alfonso Lazo, Atanasio Pandiella, Javier de las Rivas e Isidro Sánchez García. El otro centro de titularidad compartida con la USAL, el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), aparece con dos investigadores: Juan Pedro Bolaños y Ángeles Almeida. También figuran dos miembros del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA, centro propio del CSIC): Ester Álvarez Ayuso e Ignacio Santa-Regina. Finalmente, la lista se completa con Jesús Balsinde, del Instituto de Biomedicina y Genética Molecular de Valladolid (IBGM, centro mixto del CSIC y la Universidad de Valladolid).

“Los centros del CSIC en Castilla y León están trabajando para incrementar aún más su excelencia científica, respaldados en gran medida por el Programa de Fortalecimiento de Estructuras de Investigación de Castilla y León 'Escalera de Excelencia' cofinanciado por FEDER”, afirma en declaraciones a DiCYT la delegada institucional del CSIC en la comunidad, Mar Siles. “Los nuevos datos aportados por el ranking de Standford ponen de manifiesto que se está avanzando por el buen camino, ya que se ha aumentado en un 37,5 por ciento la presencia de investigadores de nuestros centros en este prestigioso ranking internacional respecto al año anterior”, asegura.

En Castilla y León, el CSIC tiene cinco institutos de investigación, que realizan sus actividades en tres áreas científicas, incluyendo biomedicina, agrarias y biología. Los once investigadores del CSIC en la comunidad que forman parte del ranking de Stanford, representan a cuatro de los cinco institutos, y a todas las áreas científicas.

