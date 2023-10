Pepe Álvarez asegura que en Castilla y León “no hay vagos” sino “un gobierno incompetente”

Pepe Álvarez, el secretario general confederal de UGT, ha defendido en la mañana de este miércoles, 4 de octubre, en Burgos, la formación a los desempleados y “hacer lo contrario de lo se ha hecho en Castilla y León”. En nuestra Comunidad, ha defendido, “se han quitado todos los programas que hacían referencia al trabajo de las personas desempleadas” con el fin de buscarles itinerarios y a poder acompañarlas para “poder empezar a trabajar”.

Así lo ha asegurado antes de que se procediera a la inauguración de la nueva sede del sindicato en el conocido barrio burgalés de Gamonal, donde ha estado acompañado por Faustino Temprano, el secretario general autonómico de UGT en Castilla y León y también por el secretario provincial de UGT en Burgos, Pablo Dionisio Fraile.

Álvarez ha apostado por “trabajar de manera intensa para conseguir que las personas que están en desempleo tengan la atención necesaria para ocupar un puesto de trabajo”. Y ha vuelto a cargar contra la política llevada a cabo en la región.

En su opinión, los servicios de empleo de las comunidades autónomas deben ser “elementos activos que ayuden a las personas que no tienen empleo a encontrarlo” y ha afirmado que en Castilla y León “con todos mis respetos para la Junta, para ese consejero innombrable (por Veganzones), no hay personas vagas que no quieren trabajar” sino “un Gobierno incompetente que no es capaz de formarlos, de atenderlos” para que encuentren trabajo.

En la asamblea de @UGT_Burgos junto a más de 200 delegadas y delegados.



En Castilla y León las trabajadoras y trabajadores no son vagos. Vagos son ellos, la ultraderecha y su partido. Llevan toda la vida viviendo de chiringuitos.



¡Hay que decírselo claro al consejero de empleo! pic.twitter.com/Hch7Rzb3IE — Pepe Álvarez (@SG_UGT) October 4, 2023

En otro orden de cosas, el secretario general de UGT ha hablado sobre la actualidad política que vive el país en lo que ha calificado como un "momento histórico" con " un proceso de transición convulso hacia la conformación de un nuevo Gobierno" y sobre si se echa de menos más visibilidad de los sindicatos.

Al respecto, Álvarez manifestó que “los sindicatos en este periodo último no hemos estado nada callados porque no recuerdo nunca que hayamos participado tan activamente a la hora de aportar, sobre todo, debate a los trabajadores de nuestro país a la hora de ir a votar antes del 23 de julio”.

“Hemos dicho en ese proceso todo lo que teníamos que decir y ahora en el momento en el que estamos, lo que estamos es esperando que las Cortes Generales hablen, que el Congreso de los Diputados hable”, dijo, al tiempo que apostilló: “No nos toca a nosotros hablar, nosotros no tenemos diputados en el Congreso, no vamos a votar en el Congreso”.

