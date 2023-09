Ciudadanos pide contundentemente a Igea que devuelva el acta y carga duramente contra él: “No sería nadie sin el partido”

Carlos Pérez-Nievas, coordinador nacional de Ciudadanos, y Gemma Villarroel, presidenta del partido naranja en Castilla y León, han atendido a los medios de comunicación en la mañana de este viernes, 29 de septiembre en relación a la propuesta de expulsión por parte de la Comisión de Régimen Disciplinario del partido de Francisco Igea, el único procurador con el que los liberales contaban en las Cortes de la Comunidad.

Todo después de que este jueves Igea anunciara que había recibido la resolución del expediente que se abrió contra su persona en el seno de la formación proponiendo su “expulsión definitiva” del partido y después de que éste haya anunciado que no recurrirá la resolución y continuará en las Cortes y en el Grupo Mixto para “representar a los ciudadanos de Valladolid”, provincia por la que salió elegido en las elecciones regionales de febrero de 2022, tras el adelanto electoral de Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta de Castilla y León.

“Su expediente de expulsión es consecuencia de no poder aguantar más no una crítica política, eso quiero dejarlo claro. Igea hizo una llamada para que no nos presentáramos a las elecciones pero el procedimiento se inicia por dirigir una acusación de comisión de un delito a personas de este partido de apropiarse el dinero para sus campañas particulares”, ha asegurado Carlos Pérez-Nievas.

Además, ha afirmado que Igea ha “infringido los estatutos de manera frecuente” pero se “le pretendía dar una segunda oportunidad”. Ahora, el partido le pide, contundentemente, que entregue el acta. La expulsión de Igea tiene que “significar que Igea deje de ser el procurador en las Cortes de Castilla y León de Ciudadanos”.

“Bastante hemos aguantado los compañeros de Castilla y León. Tiene que entregar el acta. Su salida del partido ha sido porque él ha querido. No sería nadie sin el partido”, ha añadido el coordinador nacional del partido liberal.

Paciencia

La presidenta de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, ha añadido que con Francisco Igea “hemos tenido mucha paciencia” y ha explicado que le parece “indigno” que tras aparece como socio cofundador de Nexo que “no se haya ido” él directamente. “Me parece un circo”, ha añadido.

A Villarroel no le sorprende que Igea no entregue el acta, al que ha acusado de “no tener el valor de la palabra que tanto predica”. Sobre las declaraciones de Igea que aseguraba que no dejaría el acta porque “engañaría a los votantes de Castilla y León” y la presidenta de Ciudadanos en la Comunidad añade que, para ella, un “engaño” sería “quedarse con el acta”.

“Las personas votaron a un partido liberal. No a una ideología que defienda el señor Igea. Votaron el programa de Ciudadanos, no de Igea. Le insto a que devuelva el acta y que haga honor al reparto de moralidad que predica y haga valor al Código Ético de Ciudadanos.

¿Quién ocuparía el puesto de Igea en el caso de que devolviera el acta?

“Somos perfectamente conscientes de cómo está la situación. Sabemos que el número dos de la lista en este momento está en el gabinete del presidente Mañueco. Este es un problema que resolveremos desde Ciudadanos”, ha afirmado el coordinador nacional del partido naranja.

Los pasos del partido, tras anunciar Igea que “no tiene intención de recurrir” y que “busca el victimismo”, como afirma Carlos Pérez-Nievas, que afirma haber tenido “más paciencia que el santo Job con Igea”, pasan por estudiar todas las posibilidades.

La comunicación formal, por parte del partido, se produjo el miércoles. Ahora tienen cuatro días para presentar alegaciones. Cuando la expulsión de Igea sea efectiva, la formación va a comunicar, vía registro, a la Secretaría General de las Cortes de Castilla y León la circunstancia para que conste en acta que el que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León no forma parte del partido.

“Sin Ciudadanos, Paco Igea no sería nadie en Castilla y León. No habría sido vicepresidente ni procurador. Ha obtenido todo esto gracias a los recursos de un partido político que está vivo. Y el partido le dice que no quiere que siga. Tiene que ser coherente y demostrar a la sociedad que tiene algo de ética, si la tiene”, ha añadido el coordinador.

Además, ha apuntado que ha hablado en varias ocasione con Igea añadiendo que con él es “imposible llegar a un acuerdo para que entre en una dinámica de trabajar en una organización colectiva, en un equipo, el trabaja por libre”, pero ha añadido que desde la apertura del expediente no han mantenido conversaciones.

“La clave son unas acusaciones gravísimas que él ha expandido a través de redes sociales. La consecuencia de todo esto es abrir el expediente con expulsión”, ha añadido Pérez-Nievas, que ha pedido a Igea “disculparse”.

Volviendo a la lista de Valladolid, en busca del posible remplazo de Igea, lo que ha afirmado el coordinador nacional es que “el número 1 está expulsado y el 2 no pertenece a Ciudadanos al estar en el ámbito del gabinete del PP”.

En el momento en el que Igea entregue el acta, ha asegurado que Miguel Ángel González “no debería pretender optar a recoger un acta de un partido al que no pertenece estando integrado en otro”.

“El tercero o cuarto de la lista, que son personas que han pertenecido al partido, no están integrados en otro. Por lo tanto, habría que hablar con ellos y ver su voluntad de incorporarse a este partido político y analizar con ellos si pueden representar en Cortes a Ciudadanos, perteneciendo al partido”, ha asegurado.

Ha explicado, además, que en esa lista de Cs “quedan afiliados” aunque no ha dado a conocer en qué puesto. “Gente que ha sido pero que ahora no sea, podría ocupar esa posición”, ha matizado.

Reclamarán a Igea la entrega del acta a lo largo de toda la legislatura. “Si inician un proyecto político con el afán de protagonismo en esas plataformas, las que tienen voluntad de convertirse en partido político tendrán que decir si quieren tener entre sus socios fundadores un tránsfuga”, ha indicado, por Igea.

“El problema de Igea es su personalidad y su incapacidad de gestionar un equipo y grupo. Su convencimiento de estar por encima que es lo que le impide trabajar en estas formas”, ha añadido Pérez Nievas, aunque también ha recocido su trabajo, y ha afirmado que Igea “no hace un roto económico” al partido.

Sobre el sueldo de Francisco Igea, ha apuntado que "no tiene derecho moral a percibirlo" y que "lo coherente y correcto" es que "lo deje".

La idea de Igea

Francisco Igea aseguraba este jueves, tras lamentar la “deriva final” de Ciudadanos, que “no recurrirá” la resolución del partido y “esperará a la resolución definitiva con tranquilidad”. Además, sobre la posibilidad de acabar como procurador no adscrito después de su expulsión del partido, aseguraba que el reglamento es “taxativo” y que ningún procurador “puede ser sacado del Grupo Mixto”.

La intención del que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, en ese pacto de gobierno criticado por Igea al que Ciudadanos llegó con el PP de Mañueco, pasa por “quedarse en las Cortes” y seguir “representando a los Ciudadanos de Valladolid”.

Es el final de Francisco Igea en la formación naranja después de meses de gran tensión y del pulso entre el procurador de Ciudadanos y la cúpula del partido. No ha sentado nada bien a la formación naranja la presentación, el pasado sábado, de la Plataforma Nexo de la que Igea es socio fundador con Edmundo Bal.

La situación del partido

En Castilla y León, Ciudadanos cuenta con más de una veintena de alcaldes, con representación en más de 50 ayuntamientos de la Comunidad con mucha representación en Burgos y Salamanca, como han confirmado desde el partido naranja.

También en la provincia de Valladolid, pero sin representación en diputaciones, y añaden que a nivel nacional tienen cerca de los 600 concejales, lo que les da la obligación para mantenerlo con la Comunidad.

“La presencia de un procurador en Cortes con la figura de Paco Igea que venimos de ser un agente transformador de la Comunidad. Ha habido cuestiones importantes de Igea a valorar. Ciudadanos continúa como partido político activo. Somos el cuarto partido con representación a nivel nacional”, finaliza Carlos Pérez-Nievas que apuesta por reforzar la formación ante las próximas citas.

Sigue los temas que te interesan