Ciudadanos expulsa a Francisco Igea del partido

El largo periplo de tensiones entre el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, y la cúpula de la formación liberal ha llegado a su fin. El representante por Valladolid ha anunciado este jueves que ha recibido la resolución del expediente que se abrió contra él en el seno de la formación proponiendo su "expulsión definitiva" del partido. Igea ha asegurado que no recurrirá la resolución y que continuará en las Cortes y en el Grupo Mixto "representando a los ciudadanos de Valladolid".

El procurador ha lamentado la "deriva final" de Ciudadanos, un partido en el que, ha asegurado, "siempre" tuvo la posibilidad de defender sus posturas, como cuando manifestó su discrepancia con la decisión de no pactar con Pedro Sánchez tras los resultados de las elecciones de abril de 2019. "Esta ha sido mi manera de entender la polémica y de manera incomprensible el partido ha tomado esta decisión, he de decir que no recurriré y esperaré a la resolución definitiva con tranquilidad", ha afirmado.

Igea ha segurado que su intención es "no engañar" a los electores de la Comunidad y que a sus votantes se les ofreció "un candidato y un programa" y que ese programa "sigue en activo". "Mi intención es no defraudarles y no darles gato por liebre. Cuando tenga la propuesta definitiva quedaré como procurador de la provincia de Valladolid y dejaré de ser procurador de un partido que ha dejado de existir", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de acabar como procurador no adscrito tras su expulsión de Ciudadanos ha negado la mayor y ha asegurado que el reglamento "es taxativo" y que ningún procurador "puede ser sacado del Grupo Mixto",por lo que su intención es la de quedarse en las Cortes "representando a los ciudadanos de Valladolid". El final de un largo periodo de tensiones que ha desembocado en la expulsión definitiva de Igea de Ciudadanos, el partido con el que llegó a ser vicepresidente de la Junta.

