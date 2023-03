Castilla y León, tierra de opositores que buscan conciliación, estabilidad y sueldo fijo

El sueño de los castellanos y leoneses es ser funcionario. Está comprobado y los datos así lo dicen. La tranquilidad y la estabilidad de un trabajo para toda la vida que evita complicaciones y riesgos. Ahora bien, para llegar a ello hay que transitar por un camino tedioso y largo que conlleva aprobar una oposición. Y en los últimos meses, los castellanos y leoneses se han puesto el mono de faena y están dispuestos a hincar los codos para conseguir su sueño.

El anuncio desde las administraciones públicas de la mayor convocatoria pública de la historia ha provocado que sean muchos los castellanos y leoneses que se hayan lanzado a la carrera de opositar. Pero, ¿cuántos hay en la Comunidad? Es un dato que es complicado de saber ya que son muchas las personas que lo hacen de manera individual y no acuden a academias. O bien, son opositores que no contabilizan porque todavía no se han presentado a ningún concurso. Aún así, según el estudio de OpositaTest, uno de cada dos españoles entre 18 y 55 años ha preparado o está pensando en preparar oposiciones. El 29% ha opositado o está opositando y un 22% se plantea opositar en un futuro próximo.

En Castilla y León, nos encontramos con 342.353 personas que han opositado o están opositando. Es la cuarta comunidad en número de opositores. Según el estudio de Opositatest, uno de cada dos españoles entre 18 y 55 años, ha preparado o está pensando en preparar oposiciones, en Castilla y León esta cifra es mayor, el 64%. El 28% ha opositado o está opositando y un 19% se plantea opositar en un futuro próximo. El número estimado de opositores en España, que declaran haber opositado o estar opositando es de cerca de 7 millones (6,8) entre la población de 18 y 55 años que es de algo más de 23 millones (23,2).

El interés por opositar en España crece un 10% de media, pasando de unos 2,9 millones de opositores en el último año, a más de 5 millones que tienen intención de opositar. En Castilla y León el interés crece más, en concreto un 14%, siendo el 31% los castellanoleoneses que piensan opositar en un futuro próximo, lo que supone 321.604.

Castilla y León, con ese 6% de opositores de toda España, es la sexta autonomía con más. El ranking lo encabeza Andalucía con un 19,6% del total, la Comunidad de Madrid con un 10,8, La Comunidad Valenciana con 10,1%, Cataluña con un 9,6% y Galicia con un 6,1%.

El pensamiento de los opositores

El 49% de los castellanoleoneses valoran la situación económica del país mala o muy mala, un porcentaje mayor que la media nacional, el 48%. La situación personal es mejor valorada que la del país en general, en Castilla y León un 31% valora su situación como buena o muy buena.

El 54% de los opositores castellanos y leoneses afirman ser independientes económicamente, por encima de la media nacional (52%). Conseguir la ansiada plaza de funcionario permitirá aumentar sus ingresos a la mitad de los opositores en Castilla y León (49%). El 33% afirma que los mantendría y el 18% que los reduciría.

Una gran mayoría de españolas afirma que ser funcionario les proporcionará una mejor calidad de vida que la que ofrecen la mayoría de los empleos y en Castilla y león este porcentaje es del 81%, superior al de cualquier otra CCAA. La estabilidad y la conciliación laboral son los principales motivos por los que opositan. Estos aspectos están valorados por encima del sueldo, del desarrollo profesional, la flexibilidad de horarios y el ambiente laboral, el aspecto menos valorado.

En cuanto al peso de los opositores en cada Comunidad Autónoma donde tienen mayor presencia, se sitúan por encima de la media nacional Canarias (44 %) y Aragón (42 %), donde 4 de cada 10 personas entre 18 y 55 años oposita o ha opositado, seguidas de Castilla-La Mancha (37 %), mientras que Castilla y León tiene un 33 %, Andalucía (32 %) y Galicia (31 %). En el resto, el número de opositores se sitúa por debajo de la media, y Cataluña es la que menos tiene (17 %), seguida de Madrid (23 %).

Y a los castellanos y leoneses nos gusta esto de opositar en los últimos años. Aquí ha crecido en los últimos años, como en Madrid, Islas Baleares, Cataluña, Murcia y Galicia. En cambio, donde menos ha crecido es en Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunitat Valenciana, Andalucía, Aragón y Navarra.

El objetivo del estudio ha sido descubrir cuántos opositores hay en España, ya que hasta ahora no había un dato fiable para dar respuesta a esta pregunta. Se considera muy relevante dimensionar el perfil de los opositores y las opositoras y darles importancia para seguir ofreciéndoles acompañamiento constante.

El primer estudio que ofrece datos sobre el volumen de opositores en España, su distribución geográfica, su situación económica y las motivaciones que tienen ha sido realizado por la empresa Netquest durante el mes de enero de 2023 sobre una muestra representativa de 2.000 personas residentes en España de entre 18 y 55 años.

