Ismael Bermejo, un cazador de toda la vida: "Creen que solo salimos a matar y no, esto es un deporte"

"Nadie cuida mejor a los animales que los cazadores". Así de contundente y claro se muestra Ismael Bermejo Martín, un iscariense de 40 años que lleva en este mundo desde los 12, cuando su padre y abuelo provocaron que el gusanillo de la caza apareciese en su vida. Precisamente, este viernes se ha cumplido un mes de la entrada en vigor de la gratuidad de las licencias, una de las medidas del Gobierno de PP y Vox en Castilla y León enmarcada dentro de la ley estrella de Rebajas Tributarias.

Sin embargo, este cazador vallisoletano tiene claro que prefiere pagar la licencia y que la Junta "mire más al campo". "Sales y no se ve nada, antes veías todo tipo de ave y ahora no sé si porque hay una epidemia de enfermedades o algo y está todo fatal", retrata en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Una visión en la que también coincide Santiago Iturumendi, presidente de la Federación de Caza de la Comunidad, que aunque todo lo que sea que tenga menos costo la actividad le parece "bien", piensa que la gratuidad "no es transcendental". "Me parece que es un poco populista", sentencia en palabras a este periódico.

Precisamente, el presidente de la Federación aboga también por las "mejoras del hábitat" que, además, "en su día hubo y que por restricciones presupuestarias se quitaron". "Se pueden hacer muchísimas cosas: emprender estudios, actualizar censos de especies cinegéticas, realizar los oportunos controles de poblaciones... en definitiva, muchas acciones a tomar en la fauna y la naturaleza que se pueden desarrollar con ayudas económicas, ya que no todo va a salir como hasta ahora del bolsillo del cazador", aclara Iturumendi.

Una situación de desamparo que para Ismael viene dándose desde, al menos, "dos años". "Ha pegado un bajón del 70%. Nunca me había pasado de tener días de no ver nada de nada, de juntarnos ocho compañeros y ninguno ver nada en toda la mañana", explica, al tiempo que reconoce no saber cuál es el origen o "qué tipo de enfermedad ha podido causar esto" .

Igualmente, también subraya que este año la sequía ha "hecho mucho daño, se han muerto muchos animales". "La perdiz por ejemplo en mayo que hizo mucha caló se la cargó", afirma.

Eso sí, para el iscariense la gratuidad de las licencias sí es positiva para un cierto caso. Concretamente, hace referencia a quienes tienen un arma por herencia o afición, pero no son cazadores. "A mucha gente le viene bien porque tiene armas en casa y no es cazador y cuando le toca renovar el permiso de armas a los cinco años tiene que sacar la de caza solo para eso", explica.

Ismael es una persona a quien tras el teléfono se la nota apasionada por el mundo de la caza. La energía y afán por explicar todo a la perfección se capta sin problema alguno al otro lado de la línea. Por eso, también ha querido apostar por dejar claro que los cazadores son los que más cuidamos a los animales". "No hay más que ver que les echamos de comer, les ponemos bebedores en el campo para que puedan criar y nosotros disfrutar", matiza.

Para este experimentado cazador cree que uno de los problemas puede ser una falta de información general. "Creen que salimos solamente a matar, que somos asesinos, y no, esto es un deporte", declara con rotundidad. Además, para Ismael la caza también es un sector que da mucho empleo, así como ayuda a solucionar algunos problemas del campo.

"Hay muchos accidentes por los jabalíes, hay gente continuamente quejándose de por qué no se hacen batidas. Si no se cazaran todos esos animales se quejaría el agricultor, el ganadero y el otro. Todo el mundo tiene su negocio y la gente tiene que vivir. Además, hay mucha gente que vive directamente de la caza. Si todo esto desapareciese imagínate la cantidad de personas que irían al paro porque viven de ello", asevera el iscariense.

A Ismael siempre le acompañan sus dos perros, dos bracos alemanes. Una amistad inseparable que traslada a su afición. Por eso, para este cazador vallisoletano es importante que la nueva Ley del Bienestar Animal haya sido modificada para no incluirlos, puesto que hubiera imposibilitado que pudiese disfrutar con ellos de lo que más le gusta. "A mí lo que me da a entender es que los de Podemos se piensan que los perros de caza los tienes solo para la temporada, que luego se abandonan o se sacrifican", señala el iscariense, que seguidamente aclara que "habrá casos", no lo niega, pero matiza que él, por ejemplo, a sus perros "jamás les he abandonado ni nada, siempre les he tenido hasta que han fallecido por edad".

Ismael Bermejo con sus dos perros

No obstante, para Ismael esta problemática está "mucho más controlada". "No hay tanto abandono como antes", puntualiza con rotundidad.

En el caso de Íscar, zona donde Ismael lleva a cabo su afición, al encontrarse al sur del río Duero, la disyuntiva por la caza o no del lobo no ha llegado, aunque afirma haber visto ya algún ejemplar por la zona. Ahora bien, para él sería positivo abrir el abanico en la zona norte, como aboga la Junta, donde este animal viene dando problemas y haciendo "mucho daño" a una cantidad importante de ganaderos que han perdido parte de sus rebaños. "No lo descartaría, hay que tenerle controlado sobre todo por los ganaderos porque si no es un problema", insiste.

Ismael Bermejo en el centro del lobo ibérico de Castilla y León

Por último, Ismael Bermejo hace un llamamiento para que la caza se "mantenga y no desaparezca". "A ver si entre todos lo conseguimos", sentencia el iscariense, un cazador de toda la vida.

