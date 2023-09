Alberto Guerra: "Hay que compensar con reconocimiento institucional e incentivos fiscales a las empresas con alumnos de FP Dual"

Tras 25 años ligado a los Recursos Humanos de empresas como Collosa o Prosol y la dirección autonómica de Auren BLC, aterrizó en 2021 como director de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León (FEFCL) para adaptar la formación de los jóvenes de la Comunidad a las necesidades de la empresa y así lograr favorecer su acceso al mercado de trabajo pero también favorecer la mayor competitividad del tejido empresarial. Alberto Guerra (Valladolid, 1968) destaca a la Agencia Ical la “oportunidad” que supone la Formación Profesional para los jóvenes y las empresas de la Comunidad y, en especial, la modalidad Dual. Eso sí, subraya la necesidad de que los ciclos formativos se ajusten a las necesidades de las empresas y fomentar desde edades tempranas la importancia de la formación técnica.

¿Qué hace la Fundación Empresa Familiar para mejorar la formación y el empleo de los jóvenes de Castilla y León?

Lleva a cabo diversas iniciativas dirigidas a la Formación Profesional Dual, con el apoyo y el asesoramiento a los centros educativos y las compañías acerca de las ventajas que tiene la incorporación de jóvenes estudiantes de esta modalidad. Hablamos con las instituciones acerca de la importancia que tiene la orientación para el alumnado, las familias y los profesionales de orientación que hay en los institutos para que los jóvenes cuenten con toda la información a la hora de tomar una decisión tan importante para su futuro. También abordamos el emprendimiento dentro de la FP como un itinerario de éxito, con visita de los empresarios a los centros educativos y de los alumnos a las propias compañías. Por último, tenemos campañas de sensibilización a través de los medios que les gustan a los jóvenes como TikTok y YouTube para sensibilizarles de la importancia de este tipo de estudios.

¿Cuántos alumnos de FP Dual completan su formación en socios de Empresa Familiar?

En la actualidad, hay 30 jóvenes en proyectos Dual. La mitad es en el sector de la hostería y un 40 por ciento en industria. Ocho de cada diez prácticas se desarrollan en una mediana empresa de la Comunidad.

¿Cuáles son los perfiles más demandados por parte de las empresas familias de Castilla León?

Son los perfiles englobados en las ramas técnicas, equivalentes a titulaciones de grado medio de FP en las ramas técnicas de Electricidad, Electrónica y Fabricación mecánica así como las relacionadas con la digitalización como Informática y Telecomunicaciones.

¿Hay problemas por parte de las empresas para encontrar estos perfiles?

Un reciente informe de Cepyme recoge que hay más de 150.000 puestos sin cubrir en España y solo en la industria hacen falta 60.000 trabajadores por que las empresas no logran encontrar ingenieros, pero tampoco mano de obra cualificada, como soldadores o carretilleros. Datos que demuestran que existe un desajuste entre la oferta y la demanda y esto afecta a la caída de la producción. Tenemos una problemática por que no se encuentran perfiles adecuados a las necesidades del tejido productivo.

¿Y cómo se puede hacer frente a ese problema?

Hay que hacer hincapié en la orientación, que es clave a la hora de que los jóvenes elijan formaciones adecuadas a la necesidad del tejido productivo. El mejor ejemplo lo encontramos en los sectores de la hostelería y la construcción, con empresas que reduce servicios por que no encuentran personal cualificado.

¿Puede ser que la hostelería no encuentre profesionales cualificados por que no están bien pagados o hacen muchas horas?

Probablemente, sea la conjunción de las dos. Por un lado, habrá personas que desconocen que existen la formación en el sector de la hostelería para ser profesionales y, por otro, que trabajadores decidan ir a otros sectores por sus mejores condiciones. La Fundación Empresa Familiar apuesta por dar visibilidad a los jóvenes de lo que puede ser la profesión, en este caso, de la hostelería y explicarles qué tienen que estudiar, qué posiciones existen, qué empresas ofrecen empleo y su tipología.

Hablando de los sectores de hostelería y construcción, ¿es posible que muchos jóvenes piensen que para entrar en esos sectores no sea necesario formarse?

Sin duda. Es necesario que esta idea cambie. De ahí, nuestra labor de orientación a esos jóvenes para decir que es fundamental la formación de cara a la profesionalización, crecimiento y desarrollo profesional a lo largo de la vida. Esto está relacionado con el aumento de los jóvenes que no estudian ni trabajan, también conocidos como ‘ninis’, que supone el 17 por ciento, por que, probablemente piensen que no es necesaria la formación. Y cuando se incorporan al mundo laboral, se dan cuenta de que es necesario haber adquirido una formación profesional en relación al sector ya que les ayudará a posicionarse en los perfiles y puestos de trabajo más importantes de la empresa.

¿Qué ha supuesto la FP Dual?

Es el camino natural hacia la incorporación del sector educativo al mercado laboral por parte de los jóvenes. La Fundación Empresa Familiar apuesta por la FP Dual al tener muchas ventajas como que los jóvenes acceden al mercado laboral de una manera transitoria, adquieren un conocimiento práctico en el día a día y, por último, obtienen una retribución por el desempeño que realizan. Por otro lado, las compañías visibilizan a un candidato al que van a formar desde el principio y enseñarle una cultura de compañía, con la que el joven puede adquirir un compromiso con la empresa.

¿Es viable este modelo para las empresas, una vez que la nueva Ley de FP contemple que todos los ciclos tengan un carácter dual entre el centro educativo y la empresa y ampliar la duración de la formación en la compañía?

Invito a la reflexión con la nueva ley. Primero, por el desconocimiento que tenían las compañías de las posibilidades que ofrecían la FP Dual. Ahí está la labor de la Fundación para ayudar a las empresas en la gestión administrativa, el acercamiento a los centros educativos que posibilitan esta formación y ayudarles a diseñar los programas formativos que se puedan llevar a cabo.

En segundo lugar, la nueva ley implicará un esfuerzo mayúsculo en ofrecer este tipo de formación a las empresas para que los jóvenes puedan titular en el futuro en la Formación Profesional, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría en Castilla y León.

¿Qué propone la Fundación para hacer atractiva la FP Dual entre las pymes?

Abogamos por un reconocimiento institucional para estas compañías como contar con más puntuación a la hora de presentarse a concursos públicos y ayudas fiscales para fomentar esa incorporación. Una empresa está para ganar dinero y, obviamente, si no obtiene beneficios o le resta tiempo es complicado que se meta en esto. También, es necesario dar facilidades a la hora de confeccionar y desarrollar el programa educativo en estas compañías. En definitiva, que no visibilicen la FP Dual como un obstáculo administrativo y de responsabilidad para no incorporar a estos alumnos.

¿Podrán absorber las empresas un volumen tan grande de estudiantes?

No digo que no estén preparadas sino que habrá mucha dificultad. De no hacerse de manera transitoria y progresiva, probablemente las empresas no estén en disposición de acoger todo el alumnado que se requiere en FP Dual. Reitero que no sé cómo seremos capaces de eliminar todas las barreras que suponen la incorporación de estos alumnos en las compañías. Pensemos en una empresa de cinco trabajadores que legislación recoge que debe existir un tutor y un formador, que son figuras que impliquen un tiempo que esa pyme no dispone de cara a atender al alumno que hace un periodo de prácticas.

¿Sois conscientes que os puede llegar un aluvión de ayudas para gestionar estos trámites?

Esperamos un incremento de solicitudes de ayuda y de colaboración, pero yo creo que no habría ningún problema en poder afrontarlas si verdaderamente existe esa colaboración público privada, en este caso con la Consejería de Educación, para dar soluciones a las compañías y a los centros educativos.

¿Urge reforzar la FP Dual en Castilla y León y alcanzar niveles de Navarra y Cataluña?

Sin duda, todos los esfuerzos son pocos. De ahí que sea necesario contar con los agentes sociales y empresariales y que la Consejería fomente la figura de los prospectores para cubrir todo el territorio, gracias a una coordinación. Nos queda mucho camino por delante por que esta modalidad solo supone el cuatro por ciento del total de estudiantes de FP. Empresa Familiar apuesta por una visión estratégica de Comunidad en la que el empleo y la educación vayan de la mano para desarrollar políticas de orientación, emprendimiento y formación comunes en Castilla y León. Y es que el proyecto de formación profesional debe ser un proyecto de Comunidad.

¿De qué manera influye que los centros de FP estén, principalmente, en capitales de provincia o localidades de mayor tamaño y apenas existan en municipios más pequeños?

Es una problemática que ya tenemos hoy y probablemente se vaya agravar con el paso de tiempo. La Consejería de Educación tiene la intención de facilitar a los jóvenes la posibilidad de hacer prácticas fuera de su lugar de residencia y dar una compensación económica para los desplazamientos y la manutención.

¿Os consta que los estudiantes rechacen formarse en empresas radicadas en el medio rural por la falta de atractivo?

Nos consta y es cierto. La Fundación Empresa Familiar ayuda a visualizar al joven de lo positivo que tienen las empresas radicadas en el mundo rural y ser un lugar donde tener un itinerario profesional de éxito. En todo caso, hay que involucrar a toda la sociedad, fundamentalmente las instituciones, para trabajar en políticas territoriales de Comunidad que ayuden a que esos jóvenes vayan pero también se radiquen en la zona rural.

¿Echa en falta más centros de FP en el medio rural?

No es una cuestión del número centros de formación profesional en el mundo rural sino de la adecuación de la oferta formativa de los centros de FP del mundo rural a las demandas de las compañías.

La Consejería de Educación reconoce que tiene problemas para encontrar profesorado para impartir determinados ciclos. ¿Cómo se puede solucionar esa falta de interés por el sector educativo?

La mejor solución pasa por facilitar la integración de profesores con una figura que recoge la nueva legislación de FP que es la del profesional senior para integrarse en el proceso formativo de los centros. Además, en los últimos tiempos hay un traspaso de profesionales del sector productivo a la docencia en la Formación Profesional, con personas que han tenido esa experiencia profesional y que luego se integran en el sector educativo.

¿Han solicitado a la Junta la creación de un determinado ciclo formativo en alguna provincia?

No se trata de pedir un ciclo u otro por que lo verdaderamente importante es realizar un trabajo previo en una política integral de orientación. De nada sirve crear un ciclo si no tenemos jóvenes que puedan ocuparlo. De ahí que sea necesario tener un discurso más amplio y pensar en la orientación, algo que se hace con la sensibilización desde edades tempranas de la importancia de la formación técnica y continuar, después, en ESO y Bachillerato. También, hay que lograr que las mujeres apuesten por las ramas técnicas, con proyectos de mentorización y conociendo experiencias de éxitos de referencias femeninas.

¿Hay suficientes incentivos para que los alumnos hagan prácticas en las empresas?

La solución en Castilla y León, hasta ahora, de la compensación de, al menos, del 50 por ciento del salario mínimo profesional es adecuada al compatibilizar el esfuerzo que tiene que hacer la compañía con el periodo de aprendizaje que va a tener el alumnado. Evidentemente, cada empresa es un mundo y sabe de sus posibilidades. Está claro que a mayor tamaño de las compañías, habrá más posibilidad de incrementar esa compensación.

¿Qué hace la Fundación para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes?

Colaboramos con la Consejería de Educación y hemos publicado la primera guía de aulas de emprendimiento de Castilla León, para que se pueda transmitir a los jóvenes lo que es el emprendimiento como un itinerario posible dentro de su vida. No significa que todos los que asistan a las aulas de emprendimiento tengan que ser empresarios pero, al menos, que lo conozcan y tengan las competencias por si llega el momento o bien puedan desarrollar el intraemprendimiento dentro de las compañías.

¿Qué hay que ofrecer a los jóvenes para que se queden en Castilla y León?

Hay que ofrecerles futuro, que pasa por un desarrollo profesional y un tejido productivo atractivo. Son elementos claves para tener un proyecto de vida. También debe contar con servicios públicos de calidad e infraestructuras. El joven que no tenga eso lo va buscar fuera. Los empresarios pueden ofrecer desarrollo profesional pero las instituciones públicas tienen la responsabilidad de favorecer la calidad de vida de las personas.

