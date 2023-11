UPA-COAG exige una normativa regional para rechazar la expropiación de terrenos agrarios a los agricultores con "fines empresariales"

La alianza UPA-COAG ha expresado su malestar ante la "falta de diálogo" con la Junta de Castilla y León, las "insuficientes" ayudas por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) y la "inquietud" por la situación actual de "presión" que tienen los agricultores por la plantación de las energías renovables.

Por un lado, las asociaciones agrarias manifestaban que están "autorizadas" a mantener una interlocución con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que "no ha cumplido esa norma". Explican que el pasado 17 de octubre le escribieron una carta pidiéndole una reunión con las tres organizaciones para atajar "algunos problemas del sector".

Unos encuentros que, recuerdan, "se han mantenido históricamente". Sin embargo, no han logrado tenerla. El presidente les ha argumentado que "por problemas de agenda, el presidente no tiene tiempo para reunirse con las organizaciones agrarias". Respuesta que han recibido el pasado 26 de octubre.

Sin embargo, fue el día 30 cuando se produjo el encuentro con los ganaderos para decidir sobre las ayudas de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. Unas subvenciones de las que se enteraron "por los medios de comunicación". Un hecho que tildan de "intolerable e impresentable, que salta todo el respeto y ha roto todos los cauces legítimos".

En referencia a la cuantía que alcanza los casi seis millones de euros para las explotaciones afectadas, las OPAs consideran que es un dinero "insuficiente" porque "no cubren ni el 50% del enorme daño de esta enfermedad en los ganaderos". Lamentan que, la gran parte de las vacas afectadas, son "adultas y se dan 500 euros" cuando, generalmente, el valor en el mercado "supera los 1.000". De este modo, afirman que "no se cubren ni el 30% de los gastos clínicos" con el dinero que han destinado.

Por otro lado, han aclarado que están "presionando" para que el Ministerio aporte ayudas a los afectados por la EHE, dado que estas subvenciones pertenecen exclusivamente a la Junta. Y piden una vacuna dado que "en primavera volveremos a estar en niveles parecidos a los de ahora".

"No vamos a perder esa riqueza"

Otro de los asuntos que han abordado es la "inquietud" por la situación actual de "presión" que tienen los agricultores a causa de la plantación de placas solares. Donde más se está notando es en las provincias de León y Zamora.

En este sentido, Lorenzo Rivera, coordinador de COAG en Castilla y León, ha lamentado la difícil situación que atraviesa el sector primario: Estamos en contra de cómo se están instalado, con fondos de inversión que solo buscan dinero fácil y rápido y que expulsan a agricultores de parcelas con expropiaciones con las que no estamos de acuerdo".

Exigía una normativa regional que rechace la práctica de expropiar terrenos agrarios a los agricultores para "fines empresariales distintos": "Ganan dinero unas empresas que muchas veces vienen con capital extranjero y fondos de inversión". Recuerda que están de acuerdo con las energías renovables, "pero no de esta manera" dado que debe ser "de común acuerdo": "No puede ser que para que pongan placas, le quiten la tierra, no se puede consentir".

Rivera ha hablado sobre las instalaciones de hidrogeno verde donde les preocupa que "no haya una información real". Y es que, explican, que para conseguir 1 litro de hidrogeno verde necesitan 20 litros de agua pura. En una región donde "cada vez hay más problemas del abastecimiento de regadíos, es una barbaridad".

Por todo ello dicen: "Placas sí, pero no así". "Si en Castilla y León no hay terreno para poner placas sin expropiar, que me lo expliquen", finalizaba. Pese a que no han dicho un dato total de Castilla y León, sí que han avanzado que en todos los proyectos de la Comunidad "habrá expropiaciones".

