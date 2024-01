Lo que nos espera en Castilla y León en 2024: subidas en facturas y en pensión, rebajas fiscales y oposiciones

Año nuevo y subidas antiguas. Y es que el comienzo de cada año es siempre sinónimo de que todo va a costar más. Y no lo decimos por la cesta de la compra, que ya sabemos que mes a mes es más complicado llenarla. Lo decimos porque es habitual que todo suba. Y 2024 no será un caso aparte, todo lo contrario. Este nuevo año llega cargado de subidas, pero ojo, esas subidas también serán en algunas nóminas, no solo en impuestos. Buenos deseos para este próximo año y también buen cinturón, que habrá que apretárselo.

Taxis

Las tarifas máximas, que incluyen toda clase de impuestos, por kilómetro recorrido o fracción serán de 0,66 euros, frente a los 0,65 de este año, mientras en horario nocturno, sábados, domingos y festivos será de 0,76, frente al 0,75 actual. Además, por hora de espera será de 15,6, frente al 15,5 de este ejercicio y en horario nocturno, sábados, domingos y festivos de 18,8 euros (18,7 euros). También el mínimo de percepción se fija en 3,95 euros, mientras en horario nocturno, sábados, domingos y festivos será de cinco euros (4,95 euros). Esta tarifa se aplicará a los servicios nocturnos que se presten entre las 23 horas y las 7 horas en días laborables; a los servicios que se presten los sábados desde las 16 a las 24 horas; y a los servicios que se presten los domingos y festivos desde la medianoche hasta las 24 horas.

Renfe

El Gobierno extenderá a todo 2024 los viajes gratuitos en los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe que se pusieron en marcha el año pasado y tenían vigencia hasta el 31 de diciembre, y también se mantendrá la rebaja del 50% en el abono de autobús urbano y metro.

También se ampliarán los descuentos del 50% para determinados trayectos de AVE de corta distancia. Son un total de 13 rutas y a Castilla y León afecta a Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; Burgos-Madrid; León-Valladolid; Burgos-Valladolid; León-Palencia, Ourense-Zamora, Huesca-Zaragoza; Palencia-Valladolid; Segovia-Zamora; León-Segovia, Palencia-Segovia, y Medina del Campo-Zamora.

El Gobierno ha aprobado prorrogar un año más, es decir, durante el 2024, la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional y de las líneas de autobús estatales para viajeros habituales, así como los descuentos del 50% de los abonos Avant.

En lo que respecta a Castilla y León, cabe destacar que, en cuanto a los abonos gratuitos de Renfe correspondientes a los servicios de proximidad entre Medina del Campo-Valladolid-Palencia, les serán aplicables las condiciones de los abonos de Cercanías en lugar de Media Distancia como ocurrió en 2023, por lo que este 2024 la fianza será únicamente de 10 euros.

Factura de la luz y del gas



La factura de la luz va a subir y lo vamos a notar en Castilla y León. Hay cambio en el IVA de la luz desde el 5% actual hasta el 10% durante todo 2024 En el caso de los suministros de gas natural, se situará en el 10% durante los primeros tres meses del año

Bombona de butano

El precio de la bombona de butano se mantendrá por lo pronto hasta el tercer martes del mes de enero de 2024, es decir seguirá en 15,14 euros, luego ya se verá.

Pensiones

Pero no todo son malas noticias. 2024 también trae subida en las pensiones. Se manera general será del 3,8%. Las mínimas como las no contributivas, se revalorizarán en 2024 entre un 5 % y un 7%. También se espera un aumento del 6,76% en el IMV, según las estimaciones gubernamentales que vinculan la revalorización del IMV a las pensiones no contributivas del IMSERSO, podría ser de unos 450 euros anuales.

Gasolina

El precio de la gasolina ya sabemos que depende de muchos factores. Por lo tanto no se puede cuantificar, aunque es cierto que los expertos económicos aseguran que si la guerra en Oriente Medio persiste, comenzará a producirse una importante subida.

Alimentos

La cesta de la compra de las familias españolas seguirá hasta el próximo junio con una supresión total de este impuesto en los básicos y una rebaja del 5% para la pasta y el aceite

Tabaco

El precio del tabaco no ha esperado al comienzo del año, desde este pasado 16 de diciembre, varios cigarros y picaduras de pipa de distintas marcas han experimentado un aumento en sus precios en España, según reflejó el BOE.

ITV

Pasar la ITV en Castilla y León en 2024 también será algo más caro que en 2023. Son las consecuencias de la inflación, que también se traslada a las tarifas de las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad.

Los bolsillos que más lo notarán serán los de aquellos que utilicen un coche diésel de hasta 3.500 kilos, que pagarán 44,53 euros; los dueños de vehículos que utilicen este combustible pero pesen más de esa cantidad, pagarán 60,79 euros y los de tractores deberán abonar 51,35 euros a partir del próximo año.

Por su parte, los propietarios de ciclomotores de dos o tres ruedas, cuadriciclos, vehículos de tres ruedas y motocicletas, tendrán que desembolsar 14,91 euros.

Para los propietarios de vehículos con control de emisiones catalizados, el precio será de 37,16 euros contando tanto la inspección como el control de emisiones. Tarifas a las que habrá que sumarles su correspondiente 21% de IVA más las tasas administrativas.

Rebajas de impuestos en Castilla y León

Habrá que esperar unos meses, de momento a que se aprueben los Presupuestos, pero la Junta de Castilla y León ya tiene preparada una rebaja de impuestos. La primera, un nuevo beneficio fiscal para favorecer la actividad industrial mediante la reducción de las cargas fiscales a autónomos y empresas. En concreto, reducir a la mitad el pago por las operaciones que se formalicen en escritura pública en el medio urbano y rural sobre suelo industrial y terciario (agrupación, agregación, segregación y división de parcelas) en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La segunda rebaja será la bonificación del 100 % en la cuota del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas por arrendamiento de fincas rústicas. Con esta medida se extiende la rebaja fiscal de los agricultores profesionales a todos los agricultores en situación de alta en la Seguridad Social y de las explotaciones agrarias prioritarias a todo tipo de explotaciones.

Por último, respecto a la mejora de los beneficios fiscales en apoyo a la familia y al medio rural, se amplía la deducción incrementada hasta el 40 % por nacimiento o adopción en el medio rural, para que los residentes en entidades locales menores de 5.000 habitantes pertenecientes a municipios de más de 5.000 habitantes -casi 130 entidades locales menores- también se beneficien de ella.

Oposiciones

Castilla y León celebrará por primera vez en 2024 oposiciones al cuerpo de maestros y también para Secundaria. Serán en junio, debido a que las de Primaria se realizarán por la vía de estabilización.

Salario Mínimo

La cuantía seguirá siendo de 1.080 euros mensuales, pero en caso de sacar adelante una subida con el apoyo de CCOO y UGT, el aumento sería de entre el 3% y 4% con carácter retroactivo a 1 de enero.



Peajes

Para 2024, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible actualiza los peajes de las autopistas de titularidad estatal en Castilla y León bajo concesión administrativa, que se encarecerán un 5,07 por ciento para la AP-6 (Guadarrama-Adanero); AP-51 (Villacastín-Ávila) y AP-61 (Segovia-San Rafael); y un cinco por ciento para la AP-66 (Asturias-León).

