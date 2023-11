Los Presupuestos de Castilla y León siguen varados y sin marcar plazos: “Otras comunidades tienen más certezas”

Los Presupuestos de Castilla y León siguen en pausa. La Junta sigue echando de menos algunas cifras que no ha recibido por parte del Gobierno de España y que, según su portavoz Carlos Fernández Carriedo, son el principal obstáculo para poder sacarlos adelante. Además, lamenta que haya algunas Comunidades autónomas que tengan “más certezas” que esta Comunidad para elaborar sus cuentas anuales. Al portavoz no le preocupa el tiempo, sino “cómo resolver todas las incertidumbres”. “Nosotros podríamos hacer un presupuesto, pero si luego esas estimaciones no se corresponden con la realidad, sería un problema”.



La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que su intención es la de aprobar los Presupuestos nacionales en el primer trimestre de 2024, para ello ya ha publicado esta mañana la orden, a lo que Carriedo ha recordado que es algo que la Junta ya hizo en junio. “Lo relevante es despejar las dudas que hay y las inquietudes presentadas. Siempre hemos sido prudentes y razonables esperando a tener datos reales”. Fiel a su estilo, el portavoz, y también consejero de Economía, ha tirado de ironía para afirmar que “ahora lo que está bien visto es endeudarse y gastar sin límite, y ya se verá cómo se paga”.



Carriedo ha insistido en que los datos que facilita el Gobierno central son “indefiniciones” y a las que ahora se suman las relacionadas con la condonación de la deuda. “Nuestra maquinaria ya está puesta en marcha, con cinco meses de adelanto. Pero es difícil hacer las previsiones si el primero que las tiene que hacer no las tiene muy claras”, ha afirmado el consejero portavoz. Carriedo ahora espera que se convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que la Junta acudirá “con lealtad institucional, de visión global de España, como siempre, pero defendiendo los intereses de Castilla y León”.



Hay que recordar que Castilla y León ya cuenta con un presupuesto en vigor, lo que es un beneficio. “Otras veces ha habido prórrogas en los Presupuestos, pero no había tantas incertidumbres”, ha defendido.

Sigue los temas que te interesan