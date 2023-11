CSIF exige que se cubran las 26 vacantes en la Dirección Provincial de Educación de Valladolid: "La situación es precaria"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha exigido a la Junta que cubra las 26 plazas de la administración de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid. Unas vacantes que suponen el 30% de la plantilla y por las que están "estrangulando y colpasando la gestión educativa" en la provincia.

Desde CSIF critican que la tendencia de la Junta sea la de no cubrir los puestos que quedan vacantes en auxiliares y administrativos para amortizarlos "directamente". Y es que, según explicar, la Administración regional argumenta, para no contratar personal, es que la tarea que deben realizar "es pasar a máquina escritos, y que eso pueden hacerlo los técnicos".

La consecuencia ante dicha situación ha sido un "inicio de curso especialmente problemático" donde más de un millar de docentes "no han cobrado la nómina en septiembre a tiempo en algunas provincias". No solo eso, sino que ha habido "colapsos" en las distintas tramitaciones unidas al "enorme volumen de burocracia" que hay en todas las direcciones provinciales.

Una situación inestable en la que no faltan los "enredos constantes en los interminables nombramientos, tomas de posesión o ceses que se producen en el inicio de curso, pero también a lo largo del año". Y se suma la "elevada temporalidad" en los docentes.

En definitiva, una falta de personal que no hace más que "incrementar la ya excesiva carga burocrática que asumen los docentes y los alumnos". "La labor de los auxiliares administrativos es fundamental y excede el trabajo de mecanografía, descargando a los técnicos de tareas de tramitación rutinarias pero muy importantes", matiza la presidenta provincial de CSIF en Valladolid, María José San Román.

Recuerdan que el colegio Ponce de León "no tiene ninguna persona para el trabajo administrativo"; o que el IES Parquesol, que en el papel debería disponer de dos personas para este trabajo, "cuenta solamente con una con 67 años, que no se jubila porque no quiere dejar el centro sin nadie". Dos ejemplos de lo que definen como "precaria situación" en la que se encuentran los centros educativos.

"¿Y la Junta qué hace?", pregunta María José San Román, a la par que responde: "Desvestir a un santo para vestir a otro". Critican que la Dirección Provincial envía a personal de un centro a otro para "salvar el bache" durante unos días o "comparte personal entre centros de manera indefinida, lo que genera estrés ante la enorme carga de trabajo".

CSIF indica que la falta de personal administrativo de Educación afecta toda la Comunidad. En total, son 379 plazas vacantes de administración de las direcciones provinciales de Educación y de los centros escolares de Castilla y León. Esas vacantes suponen el 30% de la plantilla total (1.251 auxiliares y administrativos).

Las vacantes en las direcciones provinciales suman 162, el 28% de los 575 puestos incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT); y en los centros educativos 217, lo que significa que el 47,2% de las plazas están sin ocupar.

