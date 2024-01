Saltan las chispas entre Ana Rosa Quintana y Xavier Sardà por el uso de las mascarillas: "Pareces del Gobierno, tío"

La vuelta de Ana Rosa Quintana a TardeAR después de sus vacaciones navideñas ha estado copada por el temporal de frío que azota España y por el aumento de casos de gripe y covid, que ha provocado que se reabra el debate sobre el uso de las mascarillas. Tanto es así que el Ministerio de Sanidad anunció este lunes que las impondrá obligatorias en hospitales y centros de salud.

La medida que ha tomado la administración que dirige Mónica García ha sido rechazada por todas las comunidades autonómas excepto Cataluña. Esta confrontación de posturas provocó un rifirrafe entre Xavier Sardà y la presentadora que, por cierto, también aprovechó para comentar que Sanidad ha propuesto la "autobaja de tres días en lugar de ir al médico". "Que estudien, que han estado mucho de vacaciones", dijo a modo de tirito al Gobierno de Pedro Sánchez.

El colaborador del formato de Unicorn alzó la voz profundamente indignado. "Que en Madrid digan que igual no es necesario cuando vas a un centro sanitario ponerte esto", dijo con una mascarillas en la mano. "Porque eso es una responsabilidad invididual", espetó Ana Rosa, a lo que Sardà replicó: "¿Y la Comunidad de Madrid no aconseja?".

[Alba Carrillo, de su acuerdo con Ana Rosa: "Hay gente que no se rasca el bolsillo hasta que no lo ve muy negro"]

Fue entonces cuando la periodista se puso seria. "Perdona, si solo hay dos en las que son obligatorias. Ya empezamos a meterse con Madrid", aseguró en defensa de la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso, haciendo referencia a la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde se adelantaron al Ministerio de Sanidad obligando a llevar mascarillas en los hospitales.

"¡Nada! ¡No es necesario que la gente lleve la mascarilla!", gritó en un tono irónico, mientras que Ana Rosa soltó: "Sardà, pareces del Gobierno, tío". Él no se quedó callado y se la devolvió: "¡Y tú del Gobierno de Madrid!". "Yo soy del Gobierno de Madrid", aseguró ella, mientras que Mario Vaquerizo dijo orgulloso: "Yo soy madrileño y a mucha honra".

En otro orden de cosas, el regreso de la presentadora hizo que Bea Archidona recordara todos los piques que ha tenido con el tertuliano durante estas últimas dos semanas. "No sabes la Navidad que me ha dado", se quejó en tono de broma, mientras que él se lamentó: "Todos somos el malo en el cuento de alguien". "He tenido que volver, me ha dicho Xelo [Montesinos], 'oye, sepáralos".

Sigue los temas que te interesan