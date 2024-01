Estalla en redes la 'guerra' entre los fans de 'OT' y 'Star Academy': "¿Estáis celosos por no tener esto?"

Si hay una guerra cultural de lo más irracional es la que surgen entre españoles y franceses. El último enfrentamiento ha surgido entre fans de Operación Triunfo y Star Academy. Todo ha sido a raíz de un tuit en el que se resaltaba el talento de los concursantes del talent show galo. Un comentario que ha desatado toda una ola patriótica en ambos bandos, en los que han sacado a relucir las virtudes y los defectos de ambos formatos.

Todo comenzó con un tuit en el que un fan francés compartía un fragmento de los ensayos de tres participantes del talent de TF1. Los tres cantaban una estupenda versión de Il y avait des mots de Sheryfa Luna. "¿Estáis celosos porque no tenéis esto?", escribía la fan añadiendo los hashtags tanto de Star Academy como de Operación Triunfo. Ese fue el origen de la tormenta.

Y es que no hay nada que encienda más un debate que una 'guerra' entre españoles y franceses. Inspirándose en el meme del Dragonite patrio, fueron muchos fans los que defendieron el talento de los concursantes de OT. Pero la guerra entre fans de ambos formatos no quedó allí. Varios seguidores del programa de TF1 recordaron que los invitados de la undécima edición de Star Academy no sólo son grandes estrellas, sino que son bastante más que los que van a OT.

En cada gala de Operación Triunfo, se ha contado con la presencia tanto de artistas como de jurados invitados. En la famosa gala 0, fue la brasileña Anitta. En otras galas, ha habido invitados como Abraham Mateo, Vicco, Vanesa Martín o Carlos Rivera. Por supuesto, de muy alto nivel. Pero, claro, en cuestión de número, Star Academy ha contado con mayor presencia de estrellas de la canción.

En las nueve primeras galas de Star Academy, se ha contado con la presencia de artistas como David Guetta, James Arthur, James Blunt, Laura Pausini, Mika, Loreen (ganadora de Eurovisión en 2012 y 2023), Michel Jones o Umberto Tozzi. Esos contando como artistas internacionales, dado que también han acudido estrellas francesas como Louane, Jenifer, Vitaa, Patrick Bruel, Isabelle Adjani, Calogero, M. Pokora, Serge Lama o Slimane, este último representante de Francia en Eurovisión 2024.

"¿Está Buika de jurado en 'Star Academy'?"

Dado que en cada gala de Star Academy entre cinco y nueve invitados; es imposible hacer una comparación con Operación Triunfo, dado que sólo hay uno o dos invitados por gala. Por otro lado, fans españoles han resalta que OT sí que tiene un jurado aparte (en Star Academy, son los propios profesores los que ejercen de jurado).

De hecho, más de un fan ha recordado que Star Academy no puede tener momentazos como los dejados por Concha Buika, reconocida por su carácter tajante y excesivamente directo. "El debate este que estáis teniendo con los franceses se acaba bien rápido: ¿Está Buika de jurado? No, ¿verdad? Pues entonces, gana OT. No hay discusión", afirmaba un internauta de manera rotunda.

Una 'guerrilla' que, por otro lado, ha servido para que otros fans no sólo pidan la concordia, sino que se voten entre seguidores de ambos formatos. Algo que podría funcionar, aunque para los fans franceses que residan en Latinoamérica, dado que Prime Video no emite OT en el país vecino. Eso sí, tan apasionada ha sido la discusión en redes, que bien podría la plataforma planteárselo.

