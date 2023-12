Ernest Riveras se despide de Movistar y DAZN y vuelve a RTVE: comentará los Juegos Olímpicos de París 2024

Ernest Riveras vuelve a sus orígenes. Considerado uno de los grandes rostros del periodismo deportivo, el comunicador barcelonés retomará su puesto en RTVE tras haber estado este último decenio en Movistar Plus+ y DAZN. Así lo ha anunciado el propio televisivo, revelando también que ya tiene su primera misión en la Corporación: comentar los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ha sido en sus redes sociales donde Riveras ha anunciado su marcha de Movistar y DAZN. “Os preguntaréis qué hago haciendo un vídeo, dado que no me pronuncio mucho por redes. Es para anunciaros algo que muy pocos saben y es ahora cuando se van a enterar. Después de 10 años, vuelvo a TVE. Ha sido una aventura increíble en Telefónica, creando tres canales, MotoGP, Fórmula 1 y, luego Movistar Plus+. Siempre con el apoyo de Dorna y, estos últimos 5 años, con DAZN, prácticamente empezando desde cero en 2019”, narraba el periodista en su cuenta de X (antes Twitter).

“Han sido unos años increíbles, pero vuelvo a casa, donde estuve 26 años. Ahora, 10 años después, vuelvo a Deportes en Sant Cugat. Estoy muy contento, porque me están acogiendo con los brazos abiertos y muy feliz de poder aportar de lo mucho que he aprendido en estos últimos 10 años. Y también muy satisfecho, por todo el portfolio que tiene TVE, que es increíble. Van a ser alucinantes estos próximos 8 años, empezando por lo que viene el año que viene”, prosigue.

[Alfredo Urdaci se reincorpora a RTVE después de casi dos décadas de su cese como director de los informativos]

“Me gustan comentar sobre Motor, pero los Juegos Olímpicos de París es un proyecto que, evidentemente, me apasiona. Vuelvo a TVE y nos vemos pronto por aquí”, finalizaba. Con lo cual, Riveras se reincorpora a la pública, a la que llegó en 1988, donde fue presentador de Estadio 2 y director y presentador de Deporte.es. Entre 1997 y 1999, fue director del centro de Deportes de Sant Cugat y narró 25 modalidades deportivas entre 1996 y 2005. Entre 2006 y 2011, estuvo cubriendo motociclismo.

Ernest Riveras en DAZN.

Fue en 2014 cuando anunció su marcha de TVE, para incorporarse a Movistar TV, donde ejerció el puesto de director de contenidos deportivos, además de narrar motociclismo también. Su marcha coincide en un año en el que la Fórmula 1 pasará de Movistar a DAZN, quedando en el aire si Antonio Lobato se mantendrá como comentarista, algo que no está descartado, pero tampoco confirmado.

“A diferencia de los años anteriores, los derechos pasan de Movistar a DAZN, así que DAZN llevará el control editorial y la producción de la Fórmula 1 durante los próximos años. Yo tengo contrato con Movistar hasta Abu Dabi. Veremos qué pasa, si quieren contar conmigo y si quiero seguir yo adelante”, comentó a Radio Marca.

Por otro lado, la vuelta de Riveras coincide con el final habitual de las excedencias de los trabajadores de RTVE, la cual no puede ser superior a los 10 años, fecha que coincide con su regreso a la Corporación.

Gracias por este largo viaje de 10 años. Gracias a @Telefonica, @MovistarPlus, @MotoGP, DORNA y @DAZN_ES. Gracias a todos los que habéis estado conmigo delante y detrás de las cámaras. Pero por Navidad se vuelve a casa. Hola @rtve, @RTVECatalunya, @teledeporte … Nos vemos pronto pic.twitter.com/ObYoyQqGN2 — Ernest Riveras (@ErnestRiveras) December 28, 2023

