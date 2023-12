'No es que sea gratis, es que no tiene precio': la acertada campaña para el relanzamiento de RTVE Play

Gracias a la financiación de los fondos Next Generation EU, RTVE Play lanza una nueva imagen más elegante, accesible y funcional. También ha puesto en marcha un nuevo reproductor de vídeo y varias funcionalidades que mejorarán la experiencia del usuario a la hora de ver tanto los contenidos en VOD como los directos.

Las novedades se presentaron este martes en el Palacio de la Prensa de Madrid, coincidiendo con la inauguración de La Casa RTVE Play, un amplio espacio interactivo que permitirá al público sumergirse en los contenidos de la plataforma y que permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre.

A partir de ahora, la plataforma permite el acceso a su gran catálogo de contenidos en directo y bajo demanda con un nuevo diseño que apuesta por facilitar la legibilidad y la elegancia. Está ya disponible en todas las versiones (web, aplicaciones móviles y televisiones conectadas).

[¿Qué es La Casa RTVE Play? ¿Qué actividades se pueden hacer en este espacio interactivo?]

La presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha destacado la apuesta digital de la Corporación y las cifras récord que ha logrado la plataforma RTVE Play este año. “Ha sido la gran estrella. A los espectadores de toda la vida se han sumado los que consumen contenidos de otra forma en nuestra apuesta digital variada que es fácil de usar para todos".

Alberto Fernández, director de RTVE Play, ha afirmado que 2024 “viene fuerte” en la plataforma digital. “En 2023 hemos tenido todo en RTVE Play, todas las citas importantes. Y cada vez tenemos más interacción con los usuarios. En este sentido, vamos a potenciar el registro en la plataforma para poder trasladar mejor la oferta de contenidos que tenemos. Nuestra plataforma no tiene precio, es de servicio público gratuito y de calidad, y adaptado a la vida de cada ciudadano”, ha explicado.

“RTVE Play no es que sea gratis, es que no tiene precio. Y no tiene precio, porque tiene valor y perdura en el tiempo”, dijo María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. La periodista también anunció que este relanzamiento irá acompañado de una serie de promos que apelan a la emoción del espectador.

Nuevo diseño: esto es todo lo que ofrece

El lanzamiento del nuevo diseño coindice con la puesta en marcha de una serie de mejoras técnicas que facilitarán la usabilidad. El nuevo reproductor de vídeo disminuye los tiempos de carga y mejora la calidad de la reproducción de los contenidos, permite compartir en chromecast y airplay, elegir el idioma en el que se quiere ver cada vídeo y seleccionar los subtítulos, avanzar o retroceder 30 segundos y ajustar la velocidad de reproducción.

La plataforma es ahora más accesible porque incluye subtitulado en la emisión en directo de los canales de TVE (La 1, La 2, Canal 24 horas, Teledeporte y Clan) y la posibilidad de ver esos subtítulos en el idioma que prefieran: castellano, inglés, catalán, euskera y gallego.

También da la opción de empezar a ver una emisión en directo desde el punto que el usuario elija (hasta dos horas antes del comienzo de esa emisión), así como crear listas con sus contenidos favoritos, descargarlos para verlos sin conexión a Internet y retomar los contenidos desde donde se dejaron. Grandes avances para mejorar la experiencia de entretenimiento interactivo.

RTVE Play ofrece la posibilidad de personalizar la experiencia de la audiencia gracias al registro único, es decir, el espectador solo tendrá que registrarse una vez para disfrutar de todo el entorno de RTVE, incluida la propia web. Así, toda la programación de TVE, RNE y los canales temáticos, incluidos los nuevos canales de Cuéntame, Somos Cine, Crimen, Época y Docs, ya están disponibles en una sola plataforma, simplificando la experiencia de visualización.

Elena Sánchez Caballero.

Un año de éxitos

RTVE ha crecido este año un 54% en usuarios únicos y un 46% en registros. Cifras récord que le han llevado a consolidarse como la primera opción entre las plataformas gratuitas en España.

El gran impulso de la plataforma se ha producido por el consumo en directo de los eventos deportivos e informativos, programas de éxito como La promesa o MasterChef, cine, documentales y contenidos originales de RTVE Play como Esto no es Suecia, Late Xou con Marc Giró, Malaya. Operación secreta o Área 34. Y estas navidades llega el estreno de Make up stars, talent de maquillaje presentado por Pilar Rubio. El 31 de diciembre despedirá el año con Sabor a uva, un especial desde la Puerta del Sol con La Pija y la Quinqui.

El desarrollo de la plataforma RTVE Play está financiado por los Fondos Next Generation EU a través del Ministerio de Transformación Digital. Además, participa Spain Audiovisual Hub, uno de los ejes de la agenda España Digital 2026 cuyo objetivo es convertir a España en el principal Hub audiovisual de Europa, impulsando la producción audiovisual nacional y atrayendo inversión, talento y nuevas actividades económicas.

La Casa RTVE Play

María Eizaguirre.

Con motivo de su relanzamiento, RTVE Play inaugura este martes 19, en el Palacio de la Prensa de Madrid, La Casa RTVE Play, un amplio espacio interactivo que permitirá al público sumergirse en el universo de los contenidos de programas y series de la plataforma de RTVE y que permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre.

En este espacio, el visitante podrá interactuar con cuatro sets de RTVE: Saber y Ganar, Benidorm Fest, Make up Stars y La Promesa. Además, podrá encontrar elementos de atrezzo de series y programas míticos de RTVE, así como conocer las mejoras de la plataforma de RTVE y registrarse en ella con ayuda de las personas de apoyo que habrá en el museo.

El espectador podrá fotografiarse con los personajes de la serie La Promesa a través de realidad virtual, aprender a maquillarse como un participante de Make up stars, nuevo talent show de maquillaje presentado por Pilar Rubio que se estrena ese mismo día 19; enfrentarse a las preguntas de Jordi Hurtado en el concurso Saber y ganar o demostrar sus conocimientos sobre Benidorm Fest, el certamen con el que RTVE elige al representante en el Festival de Eurovisión, con un juego interactivo.

Además, podrá contemplar elementos de atrezzo que forman parte de míticos programas y series de RTVE como la serie Cuéntame cómo pasó, el talent gastronómico MasterChef o la serie infantil Los Lunnis. La muestra permanecerá abierta en el siguiente horario: martes 19 de 16:30 a 21 horas; días 20, 21 y 22 de 13 a 21 horas.

