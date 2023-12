Pedro Piqueras se despide de la televisión: la fecha exacta en la que presentará su último informativo

Pedro Piqueras está a punto de cerrar una exitosa etapa en televisión. El presentador se jubilará en los próximos días a los 68 años de edad después de casi toda una vida dedicada al periodismo. Tal y como confesó a Risto Mejide, el manchego tomó la decisión antes del verano y lo hace en este preciso momento "con la investidura resuelta y un nuevo jefe de informativos".

"Estoy 'atorao', como los toreros al final de temporada, necesito parar, pero ya echo de menos la tele y aún no me he ido", dice en declaraciones a una entrevista concedida a El País, en la que desvela la fecha en la que presentará su último informativo en Telecinco: "Me queda, de lunes a jueves, de hoy hasta el 21 de diciembre".

Para despedirse de sus compañeros, Piqueras llevará queso manchego, una botella de vino y salami húngaro "porque es muy bueno y porque quiero lo mejor para mi equipo, son los mejores y han sido años maravillosos juntos". Eso sí, ahora que se va acercando el momento, Piqueras no esconde la "rabia" que siente ahora que el nuevo director de Informativos Telecinco, Francisco Moreno, va a hacer una importante apuesta.

El presentador, además, habla en la entrevista sobre la clave que le han llevado al éxito, que no es otra que contar la realidad sin hacer ningún juicio propio. "No editorializo. No soy un evangelizador, sino un canal, un narrador de lo que ocurre. Nunca me pongo al lado de nadie, es fundamental mantener distancia", asegura.

De hecho, Piqueras se despedirá a lo grande entrevistando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes 11, a partir de las 21.00, y al líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el próximo martes 19, también en la segunda edición de Informativos Telecinco.

A Piqueras también le preguntan sobre las "caras de póker" que ponía en las surrealistas transiciones entre Sálvame y los informativos. Uno de ellos lo protagonizó Raquel Mosquera, cuando le mandó un "besazo en pleno covid con ciertos de muertos todos los días". Bajo su criterio, ese momento "no debió suceder nunca".

Sobre Carlos Franganillo, su sustituto a partir de enero al frente de los nuevos informativos, Piqueras sigue elogiándolo: "Me parecía el mejor. He coincidido con él en varias coberturas, que es lo que más me ha gustado siempre como periodista".

