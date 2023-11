José Cabrera pierde los papeles en 'Horizonte' tras la reelección de Sánchez: "¡No me sale de los c*****s!"

Con la investidura de Pedro Sánchez, quien ha sido reelegido como presidente del Gobierno, por mayoría absoluta (gracias al pacto del PSOE con ocho formaciones políticas, entre ellas la de partidos independentistas que han exigido la ley de Amnistía); era lógico que el tema se abordase en Horizonte. El programa de Íker Jiménez ha analizado la sesión en el Congreso, que ha tenido una reacción especialmente escandalosa por parte del doctor José Cabrera.

Colaborador habitual del formato de Cuatro, el forense y experto en medicina legal perdió los papeles al mostrar su indignación ante el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont. La ley de amnistía ha sido el principal motivo del épico enfado del tertuliano, especialmente en lo referente a la condonación de deuda de Cataluña. Dado que se contempla perdonar 15.000 millones de euros a dicha comunidad autónoma.

"Es la primera vez en la democracia española, que es joven y tierna, que los que deciden son una minoría. Y la minoría está compuesta de delincuentes, independentistas y radicales", se expresaba el forense con gesto serio. Cabrera lamentaba la situación y expresaba su perplejidad "cómo va a ser posible encajar una ley de amnistía en una Unión Europea en la que están prohibidos los indultos generales".

No obstante, ha sido otro momento del debate que se ha convertido en viral en redes y en el que se puede ver al experto en medicina legal explotar y perder los papeles. "Dice que se va si no habla", anunciaba Jiménez, para justo después dar paso al forense, recordándole que tenía 15 segundos, "como Umbral", haciendo referencia a su mítico "yo he venido a hablar de mi libro".

"Señores, yo no estoy dispuesto a pagar con mis impuestos los 15.000 millones que se van a condonar a Cataluña ¡porque no me sale de los cojones!", dijo entre gritos. "Segundo, no quiero que esta ley de rondón se lleve el tema de Pujol, porque ha sido el mayor saqueo de la democracia", agregó, recordando el caso Pujol y que la ley de amnistía pudiera beneficiar al considerado uno de los casos de corrupción más sonados de la comunidad autónoma.

Recientemente, Íker Jiménez estuvo en el foco de la polémica por haber cubierto las manifestaciones contra la investidura de Sánchez en Ferraz para su programa de YouTube, La estirpe de los libres. El presentador justificó su presencia en las manifestaciones, donde había sido visto junto con los manifestantes violentos.

