Iñaki López y Cristina Pardo denuncian la agresión de un reportero de 'Más Vale Tarde': "Son fascistas"

Las manifestaciones contra el PSOE por la posible aprobación de la Ley de Amnistía hacia los independentistas catalanes han ido en aumento en los últimos días. Por ello, la actualidad televisiva se está centrando en las protestas, dado que muchas de ellas se han tornado en violentas por la presencia de un reducido pero ruidoso grupo de manifestantes de extrema derecha. Estos son, precisamente, los que han atacado a la prensa que ha ido a cubrir las protestas.

En uno de esos ataques, Javier Bastida, reportero del programa Más Vale Tarde, quien fue empujado violentamente por manifestantes violentos cuando cubría las manifestaciones frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Inicialmente, el cámara que acompañaba al reportero pudo captar cómo otra compañera de laSexta, reportera de Más Vale Sábado, era increpada por individuos que intentaban tapar al camarógrafo que la acompañaba.

Eso precisamente intentó un manifestante, al intentar tapar el objetivo de la cámara. De hecho, Bastida le dijo a su colega que grabase al agresor, quien no dejaba de darle empujones, para poder identificarlo en una posterior denuncia. En directo, podían escucharse las quejas de Bastida. “¡Cuidado! Pero, ¿qué hace pegándole a nuestro cámara? Nos vamos a retirar un poco”, dijo apenas el reportero, obligando al magacín vespertino a proseguir la conexión en directo con otros operadores cercanos que también cubrían la protesta.

Fue Iñaki López el primero que explotó indignado ante lo que estaba viendo. “Vamos a dejar a Javier Bastida y vamos a quitar la luz de esa cámara para que deje de ser objeto de ataques violentos de esos fascistas”, sentenció duramente, quien buscó argumentar por qué había utilizado la palabra “fascistas” para referirse a los manifestantes que no respetaban la intención de protesta pacífica y estaban actuando de manera violenta. “Hay que decirlo. La agresión a los trabajadores de los medios de comunicación, imposibilitar a un trabajador que haga su trabajo, es de fascistas”, explicaba.

Cristina Pardo compartió también su indignación. “Vamos a decir algo que decíamos cuando estábamos en Cataluña y nos hacían lo mismo. Si no estuviéramos allí los medios, no se enteraría ni Perry de vuestra concentración. Así que dejad de molestar a la gente, hombre”, exclamaba visiblemente enfadada. “Luego van corriendo a casa, a verse en los medios”, le respondió su compañero. “Son cobardes que ponen las banderas en la cámara para que no podamos ver las caras de los que abuchean. Cobardes”, agregó Pardo.

Precisamente Bastida fue el reportero que fue increpado con insultos homófobos en días previos. Posteriormente, el periodista pudo realizar la conexión en directo sin problemas, porque se había trasladado a una zona en la que sólo había manifestantes pacíficos. Eso sí, aparecía ataviado con un casco y un chaleco antirreflectante. “Me llama la atención que haya cierto interés en apartar elementos ultra, pero ninguno en proteger a la prensa de estos ataques. Nadie va allí y les dice: 'Oye, chavales, que es la prensa'. Da igual el medio de comunicación que sea, nos atacan a todos por sistema”, zanjó Iñaki López antes de seguir debatiendo con los tertulianos la reacción violenta de las protestas.

