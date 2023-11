Miguel Ángel Revilla se rompe con Risto al hablar del cáncer de su mujer: "Le han extirpado 35 centímetros"

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla fue uno de los dos invitados de la entrega de Viajando con Chester que Cuatro emitió en la noche de este miércoles. El político, un habitual de las tertulias de televisión, no tuvo ningún problema en charlar con Risto Mejide de todos los asuntos que salpican la actualidad informativa.

Pero el momento más emotivo de la entrevista ocurrió cuando el publicista se interesó por Aurora, su mujer. Hay que recordar que Revilla contó en enero, en El Hormiguero, que su esposa estaba luchando contra un cáncer de colon. "La última vez que vine al programa estaba hecho polvo porque al día siguiente operaban a mi mujer. Ahora, está en tratamiento y va mejor, pero fueron momentos durísimos", le dijo a Pablo Motos.

Hace un mes, Revilla acudió de nuevo al programa de Antena 3 e informó que su estado de salud había mejorado. "Está para un concurso de belleza ya. Está espectacular", contó entre lágrimas, con Aurora en las gradas del plató. Por eso, Risto no quiso pasar por alto el asunto. ¿Quién es realmente Aurora?", preguntó.

"Aurora es la persona que me da caña, que me critica, que me dice que no vaya a la televisión. Ella es muy crítica", dijo en primer lugar para abrirse en canal después. "Ahora ha tenido un cáncer y lo ha llevado con una enteraza tremenda. Creo que va a salir bien, ya ha acabado la quimio, los primeros análisis van bien, esto hay que hacer revisiones. Esto es un cáncer de colon donde le han extirpado 35 centímetros, pero está muy bien".

Revilla se mostró plenamente esperanzado en la recuperación de Aurora. "Tengo muchísima confianza en que lo pela este cáncer. Tengo esa seguridad. Sería terrible que yo con 81 años que voy a hacer con todas las patología que he tenido y ella que no ha tenido una enfermedad nunca, de repende un día...", añadió con los ojos vidriosos.

"Que no, que no. Estás en la tesis correcta, hay que pensar que esto se supera", espetó Risto animando a su entrevistado, que remató con estas palabras tan bonitas hacia su mujer: "Estoy seguro de que sí. Está hasta más guapa ahora, sí. Se ha cortado el pelo, más guapa. Sigo enamorado de ella, más que el primer día. Ahora la necesito más".

Aurora Díaz, la mujer de Miguel Ángel Revilla, está superando un cáncer de colón.

El expresidente no puede evitar emocionarse cuando habla de ella y de sus hijas.#ChesterRevilla pic.twitter.com/VpRoLHl9Q1 — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) November 8, 2023

