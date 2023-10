Alejandra Rubio acude a ‘Así es la vida’ con un icónico traje de María Teresa Campos

El nombre y el recuerdo de María Teresa Campos ha estado muy presente esta tarde en Telecinco. Y es que su nieta Alejandra Rubio, que ejerce de colaboradora de Así es la vida, ha acudido al programa con un conocido traje de cuadros amarillos con franjas entrecruzadas en rojo, negro y blanco formando un tartán que perteneció a la periodista, fallecida a inicios del mes de septiembre.

La hija de Terelu Campos, que lleva años ya trabajando en diversos programas de Telecinco, ya anunciaba en el magacín de Sandra Barneda y César Muñoz que se había quedado con varias pertenencias de su abuela, y entre ellas, estaría este traje, que María Teresa lució en el año 2021 en una entrevista en el programa Viva la vida.

Uno de los temas del día era la jura de la Constitución de la princesa Leonor, y en ese sentido, Rubio comentó el estilismo. “Me encanta el traje de Leonor, yo soy muy de trajes. La única pega que le pondría es que tiene los botones muy arriba”, valoraba. Eso sirvió a Sandra Barneda para preguntar por su propia vestimenta.

“Hablando de trajes, tu traje es muy especial hoy, Alejandra”, introducía la presentadora catalana. “Joder, Sandra...”, respondía con cierta timidez Rubio. Sandra Barneda le decía entonces que todos se habían dado cuenta de que llevaba “el traje icónico de tu abuela, la chaqueta icónica de tu abuela”. Finalmente, Rubio terminó confirmando que así era.

Además de esta prenda, Alejandra se habría quedado otros recuerdos de su abuela como una carpeta con los dibujos que hacía de trajes para ella. María Teresa llegó a llevarlos alguna vez a su modista para que se inspirase en los diseños de Rubio, y en ese sentido, Carmen Borrego destacó cómo a su sobrina le gustaba diseñar y que la Campos guardaba esos papeles con mucho cariño.

El día que María Teresa llevó el traje que hoy lucía Alejandra charló con Emma García de como, por la pandemia, prácticamente no salía de casa, y que su vida social era jugar a las cartas con las amigas. “Tengo a Gustavo, que es como un hijo para mí”, dijo también, en referencia al ahora concursante de GH VIP. Aquella jornada, la matriarca de las Campos tuvo un pequeño desencuentro con Emma García, porque no quería que le preguntasen por su enfrentamiento con Isabel Gemio en una entrevista publicada en YouTube. “Yo no la armo, son los demás. Yo no he querido contestar a nadie. Les he dicho que no voy a entrar”, dijo con seriedad. “Yo he venido por ti, Emma, porque te quiero desde hace mucho tiempo y me gustaría hablar de cosas bonitas”, diría también.

