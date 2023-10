Blanca Romero: "En 'MasterChef' fui más yo que nunca, pero el susto del primer mes nadie me lo quita"

Blanca Romero no sabía donde se metía cuando aceptó participar en MasterChef Celebrity. "No lo había visto nunca. Y no sabía dónde venía. Entonces, no lo pensé. Directamente dije que sí", responde la actriz cuando se le pregunta si MasterChef te dice ven, lo dejas todo.

"Si me llamaran ahora, repetiría, pero haría un programa totalmente distinto. Sería otro programa", añade la asturiana, que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de esta temporada del talent show de cocina de La 1 y en una de las máximas aspirantes a hacer la victoria y suceder a Lorena Castell.

No obstante, a pesar de no haber visto antes el concurso, Romero sí que se preparó para la cocina, como tantos de sus compañeros. "Yo estuve tres meses en la cocina de Nacho Manzano, que es uno de los mejores restaurantes del mundo y por algo es, desde las 08:00 de la mañana hasta las 15:00 de la tarde".

"Nunca había hecho un talent show. Yo nunca jamás me expuse en ningún sitio. Entonces, para mí esto fue la primera vez. Pensé que iba a un programa blanco de cocina, un Pasapalabra o algo así, que tenías que cocinar bien, y al principio flipé de lo que pasaba. "Hasta que pillé que esto es un talent show que hay mucho más detrás", agrega, reconoce la actriz.

Fue entonces cuando se produjo un cambio en su manera de enfrentarse al concurso. Tanto que "puede que a día de hoy, de todos los trabajos que hice, es el que mejor me lo he pasado. Los acabé adorando, amando... Me reí, me lo pasé pipa. Fui más yo que nunca. Me sentí más libre que nunca y fue maravilloso. Pero el susto del primer mes no me lo quita nadie", comenta entre risas.

Tanto es así que la semana pasada se expuso como nunca antes en televisión cuando protagonizó un emotivo momento durante una de las pruebas. La asturiana rompió a llorar por una pregunta inocente que hizo Toñi Moreno sobre su boda con Cayetano Rivera, celebrada el 26 de octubre en 2001.

La presentadora de Canal Sur quiso saber el motivo por el que la actriz apostó por un sencillo peinado para contraer matrimonio con el torero, del que se separaría tres años más tarde. "Veníamos de un entierro. Falleció viniendo para la boda mi primo de 29 años, que era un testigo de la boda. Que en paz descanses, Iván. ¡Qué grande eres y qué guapo!", dijo mirando al cielo. "No tenía ganas de peinarme ni de vestirme ni de ninguna pijada absurda. Fue en un accidente de coche", añadió con la voz quebrada y rompiendo a llorar.

Rápidamente, Blanca fue consolada por Toñi y por Eduardo Casanova. "Lo siento, lo siento", repitió hasta cuatro veces la presentadora. "Ay, lo siento. Perdóname". "Se le enterró una semana antes. Me dejó su regalo en la habitación", siguió recodando la concursante. "Por eso me peiné ni me pinté", dijo a lo que Moreno remató: "Pues estabas preciosa".

Fue justo ahí donde se vio que había hecho piña con algunos de sus compañeros de concurso. "Edu Casanova fue el mayor descubrimiento. Lo que nos hizo reír y los momentazos que nos dio", comenta la actriz. Casanova abandonó el programa la semana pasada.

También tiene buenas palabras para Álvaro Muñoz Escassi. "Álvaro es un gran vividor. Sabe lo que es bueno. Sabe lo que está rico, sabe dónde ir... Es un tío que es una maravilla tenerlo cerca porque sabe darte lo que tiene que darte en el momento que necesites, de repente te pone ahí esa caña fría cuando tal... Es un tío muy detallista. Es un gran compañero".

MasterChef, en el musical Mamma Mia

Momento de 'MasterChef Celebrity'. Cecilia Bayonas.

En la nueva entrega de MasterChef Celebrity que se emite esta noche en La 1, los aspirantes se quedan en Madrid para celebrar la vuelta del musical Mamma Mia al Teatro Rialto, en la Gran Vía madrileña. En el Parque de Arganzuela se congregarán 80 miembros del equipo que cada noche pone en marcha este montaje teatral para que los aspirantes del talent les preparen un homenaje gastronómico.

El menú que cocinarán está firmado por la chef Cristina Oria y consta de una tarta fina de foie gras, cebolla caramelizada y gelatina de Sauternes o un tatín de brevas, entre otros platos. Pese a que el veredicto será por equipos, el mejor aspirante de esta prueba ganará 4.000 euros para donar a la ONG que elija.

A su regreso a las cocinas, los delantales negros se encontrarán una vitrina con 5 objetos y sus 5 réplicas en formato tarta. Su continuidad en MasterChef Celebrity dependerá en gran medida de su habilidad para diferenciar cuál es el objeto real y cuál es una tarta esculpida. Si consiguen acertar, podrán usar los utensilios de cocina adecuados para hacer la réplica de la tarta. Por el contrario, si se equivocan, deberán trabajar con lo básico.

A continuación, contarán con 120 minutos para preparar una reproducción de las tartas que les han tocado. La pastelera Jessica Déniz, artífice de las tartas que replicarán los concursantes, y Fray Marcos, exaspirante de MasterChef 11 que dijo adiós a su aventura en las cocinas del programa en una prueba de repostería, visitarán a los aspirantes en este desafío.

