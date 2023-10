La sorprendente confesión sobre Emma García del subdirector de 'Fiesta': "La veía distante, fría, inaccesible"

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha revelado a los galardones con la Antena de Oro 2023. Entre los afortunados, está Emma García. La periodista, actual presentadora de Fiesta, ha sido una de las agraciadas, reforzando así su posición como 'reina de los fines de semana'. Un momento en el que Saúl Ortiz, subdirector del formato de Unicorn Content, ha querido recordar el prejuicio que tuvo con la conductora de Ordizia.

Ha sido a través de su cuenta de X (antes Twitter) donde Ortiz ha confesado los prejuicios que tenía frente a la presentadora y cómo conocerla y trabajar con ella día a día le hizo verla no sólo con otros ojos, sino también a valorar su gran profesionalidad y talento. "Reconozco que cuando no la conocía no me caía especialmente bien. Desde la distancia, la percibía distante, fría, inaccesible", comienza escribiendo.

"La primera vez que la vi estábamos en la redacción de Fiesta. Llevaba un precioso vestido rojo y se iba a grabar la promo de este nuevo programa en el que íbamos a coincidir. Nos presentaron tibiamente, pero me preguntó cómo estaba y si tenía ilusión por el proyecto", prosigue, recordando cómo poco a poco se le fueron cayendo los prejuicios que tenía.

"El paso de los días me hizo cambiar de opinión. Derrumbar los prejuicios. Conocerla, fue darme de bruces con una mujer fantástica, sensible, inesperadamente divertidísima, con una empatía difícil de encontrar en la caja tonta y con mucha autocrítica. Sabe lo que quiere, lo que no quiere y lo que necesita para que el programa fluya con naturalidad. Su suerte es ser creíble ante cualquier circunstancia. La admiro, la respeto y la quiero", escribe, donde puede verse la admiración que le causa la de Ordizia.

"Por eso no me extraña que el próximo 25 de noviembre vaya a recibir la Antena de Oro. Es un premio muy merecido y que llega en el momento perfecto. Felicidades, Emma, y que no pare la Fiesta", finaliza con su felicitación. Un gesto de lo más cariñoso con el que Ortiz también hace un ejercicio de autocrítica, revelando que tuvo prejuicios sobre la presentadora antes de conocerla.

Precisamente, Fiesta se ha consolidado como uno de los programas más estables del fin de semana. Con un media del 10% de cuota y 1.025.000 espectadores, logró ser la oferta más vista de la última franja de la tarde, siendo esta parte del horario vespertino en el que mejor rendimiento tiene.

