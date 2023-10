Miguel Ángel Silvestre revela en ‘El Hormiguero’ que aún sufre pesadillas por el bullying que vivió de niño

Los actores Miguel Ángel Silvestre y Macarena Gómez han sido los invitados de este miércoles de El Hormiguero, y acudían al programa de Pablo Motos para promocionar la segunda temporada de 30 Monedas, que llega en breve a HBO Max. Sin embargo, todo el foco se puso sobre Silvestre en los primeros minutos, pues lograba la tarjeta platino del formato. Eso significa que ha ido ya más de 10 veces, y que tiene permiso para acudir al plató cuando le apetezca.

Para celebrarlo, el magacín nocturno ofreció una recopilación de momentos que Silvestre ha vivido en El Hormiguero, entre ellos, cuando se besó con Pablo Motos. Y el presentador y el invitado quisieron explicar cómo sucedió aquello. Miguel Ángel protagonizaba Velvet junto a Paula Echevarría, y pensaron que sería buena idea que se besase. Sin embargo, la ahora juez de Got Talent dijo: “estaría mejor que el beso os lo dieseis vosotros dos”, y así sucedió. “Nos dejamos fluir”, bromeaba Silvestre sobre la situación.

A Macarena, Pablo Motos le preguntó sobre la lora que ha adoptado, y a la que ha bautizado como Agapita. “A las cuatro de las mañana ya empieza a molestar”, admitía la intérprete. La idea de llevar esta ave a la casa fue idea de “su santo esposo”, y el nombre se lo puso su hijo. “Hay que darle biberón, es un bebé de tres meses. Y la dejamos suelta por la casa, se posa sobre nosotros”, aseguraba sobre Agapita. La lora está aprendiendo a hablar. “Lo primero que va a decir es Pablo Motos”, se comprometió. “Y Miguel Ángel Silvestre”, añadía con humor.

[¿Cuánto pesa Pilar Rubio? ¿Y Juan del Val? ‘El Hormiguero’ lo descubre en ‘El pesaje del terror’]

Sobre 30 monedas, los actores se vieron comprometidos para no hacer mucho destripe, pero contaron cómo en la serie de Álex de la Iglesia quien tenga las 30 monedas de Judas tendrá el poder. Ambos encarnan a un matrimonio, y descubren ese poder de las monedas. “Miguel es el alcalde del pueblo, es mi marido, pero se porta un poco mal conmigo, con lo maja que soy yo. Prefiere a otra, ¿cómo te quedas?”, comentaba con ironía.

Trabajar con Álex de la Iglesia parece que no es algo sencillo. “Es un tipo especialísimo, por decirlo de forma amable”, introducía Pablo Motos. “Es como un niño. Muy inteligente, viene de estudiar teología, tiene interés por la luz y la sombra, todo tipo de religiones. Se entusiasma y también se enfada, pero cuando entiendes cómo es él disfrutas mucho del viaje”, le defendía Miguel Ángel Silvestre. “Cuando se enfada a mí no me incomoda ni me molesta. Si se enfada conmigo le contesto enfadada también. Tiene rabietas, pero luego te pide perdón y te invita a comer besugo”, aseguraba la actriz.

El 23 de octubre se estrena en @HBOMaxES, la segunda temporada de “30 monedas” #GómezSilvestreEH pic.twitter.com/IpoUVJ5NmJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 11, 2023

Pablo Motos entonces puso sobre la mesa cómo Miguel Ángel Silvestre evitó recientemente un robo. Y a raíz de esta historia, el que fuese el Duque de Sin tetas no hay paraíso contó un episodio doloroso de su vida. “Cuando era pequeño siempre me hicieron bullying en el colegio y tengo pesadillas como de que me pegan y no sé quién es. Me pasó de pequeño, que me pegó un grupo de niños y me generó como un bloqueo contra la violencia, como un miedo”, se sinceraba. “Sin embargo, cuando veía la violencia desde fuera y a alguien vulnerable es como innato, me veía en eso”.

Y continuó contando entonces cómo, en cierta ocasión, se enfrentó a un hombre que estaba pegando a un perro en la calle. Se formó un gran revuelo, y cuando acabó, el amigo con el que iba le preguntó que por qué reaccionó así. “Y le respondí: es que yo soy ese perro. Me di cuenta ahí. Y por eso salí corriendo (tras el ladrón), pero no debí saliendo. Y tampoco creo que debiera estar contándote esto aquí”, decía con cierta prudencia a Pablo Motos.

La charla continuó con Macarena Gómez contando cómo le gusta grabar cortometrajes de zombies con su hijo, incluso cuando van en el tren, y a veces le pide a los demás pasajeros que participen. Pablo Motos le pidió entonces que llorase, y la actriz, tras concentrarse, acabó haciéndolo. “¿Me está saliendo la lágrima? ¡Qué tensión eh! Cuando Miguel ha contado su historia sí me han entrado ganas de llorar, me tenían que haber enfocado en ese momento”, decía al respecto.

Sigue los temas que te interesan