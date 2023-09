'Secretos de familia': los protagonistas anuncian que la tercera temporada está en pleno rodaje

La inesperada renovación de Secretos de familia ha provocado máxima expectación por su tercera temporada. Inicialmente, planteada como una serie de dos tandas, tan buenos fueron los datos de audiencia en su Turquía natal, que Kanal D dio luz verde a la producción de más episodios. Con el décimosexto episodio de la segunda tanda por emitirse en España, Antena 3 ha compartido una imagen de los actores protagonistas rodando ya la siguiente y esperada tanda.

Dos sonrientes Kaan Urgancıoğlu y Pınar Deniz posan con la claqueta en la que puede verse que, a fecha del 8 de septiembre de este 2023, la ficción turca está en pleno rodaje. Una producción que se presupone que ha comenzado en semanas previas, dado que la serie tiene que comenzar a emitir su tercera temporada este domingo 24 de septiembre en su Turquía natal, en el Kanal D.

De hecho, ya pueden verse los primeros avances de la tercera tanda en su portal de YouTube. No obstante, dado que estos adelantos enseñan tramas que aún no se han visto en España, no se han compartido. Antena 3 está emitiendo actualmente la segunda temporada y está previsto que este domingo 17 de septiembre sea cuando se emita el capítulo 16. Con una segunda tanda que tiene 29 entregas, quedan 13 para poder conocer en contexto lo que sucederá en la tercera temporada.

De momento, toca esperar qué pasará en el episodio que se emitirá este 17 de septiembre. Todo parece indicar que Ilgaz y Ceylin están al borde del divorcio. La abogada no puede perdonar al fiscal Kaya que no haya hecho nada para evitar que su familia fuese detenida y él está sumamente decepcionado de que ella que le mintiese con todo lo que ha pasado con el asesinato de Serdar, como el hecho de que ayudase a su sobrina a escapar del país.

Pınar Deniz en 'Secretos de familia'.

Con la pareja en sus horas más bajas, Ceylin ha dicho basta y se ha presentado en el despacho del fiscal con un acuerdo de divorcio, viéndose en esta entrega si Ilgaz lo firma. No es la primera vez que el matrimonio se enfrenta a una situación así, pero ahora la situación es bien distinta.

En este episodio, se verá que los cónyuges están yendo cada uno por su lado. El procurador se ha ido de vacaciones solo para pensar y la letrada se ha mudado al despacho para empezar una nueva etapa en solitario, pero ambos tendrán que volver a verse las caras para firmar los papeles del divorcio. Por otro lado, Yekta tiene el dilema de si enfrentarse a la verdad y descubrir si Ömer es hijo biológico suyo o no. Además, Derya descubrirá que está embarazada, lo que trastocará todos sus planes.

