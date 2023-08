Laura Bozzo se adelanta a Mediaset y confirma en redes sociales su participación en 'GH VIP'

Una de las apuestas más grandes de Telecinco para la nueva temporada es GH VIP, formato que regresa a la televisión casi cuatro años después de su última edición. La estrategia habitual de la cadena en sus realities es ir desgranando, poco a poco, el nombre de sus participantes en promociones y programas, si bien, algunos participantes acaban filtrándose antes de tiempo.

Tal ha sido el caso de la polémica presentadora Laura Bozzo, cuya participación fue adelantada por Yotele. Lo llamativo de la situación es que, antes de que se confirmase su nombre por parte de Mediaset, la propia Laura ha confirmado que la información es cierta a través de sus redes sociales.

“Acepté este reto por tantas mentiras que se han dicho de mí. Quiero que saquen sus conclusiones, pero primero que me conozcan, que sepan quién soy al desnudo, con lo bueno, lo malo, todo. Que mi vida sirva para demostrar que con Dios todo se puede lograr”, ha escrito la comunicadora en X (antes Twitter), respondiendo a un usuario. “Sí, es cierto, gracias a Dios. Pero no me mudo como se está comentando, sigo en México. Es temporal, voy y vengo”, añade Laura. De momento, se desconoce cuándo Mediaset confirmará su incorporación al reality, o si el hecho de haber anunciado su participación antes de tiempo podría traerle algún tipo de consecuencias.

[La presentadora Laura Bozzo, en busca y captura internacional por un presunto delito fiscal]

Nacida en Lima en 1951, Laura Bozo es una de las presentadoras más conocidas de la televisión latinoamericana, gracias a programas como Laura en América, basado en testimonios. En España tuvo gran popularidad gracias a Crónicas Marcianas, pues en el programa nocturno de Telecinco se comentaban algunas de las situaciones que se vivían en su plató. La misma cadena, además, llegó a negociar con Bozzo para que condujese un programa de las mismas características, pero el proyecto no terminó de cerrarse.

Este 2023, Laura Bozzo, de 72 años, volvió a estar de actualidad por participar precisamente en la versión estadounidense de GH VIP, La casa de los famosos, por lo que encadenará dos proyectos de las mismas características. Su fichaje llega, eso sí, envuelto en cierta contradicción, pues Telecinco apostaba por un GH VIP familiar, y Laura ha acumulado todo tipo de polémicas en su trayectoria, incluidos problemas con la justicia.

Si es cierto Gracias a Dios pero no me mudo como se está comentando sigo en MEXICO es temporal voy y vengo ♥️🙏 — Laura Bozzo (@laurabozzo) August 24, 2023

Acepte este reto por tantas mentiras que se han dicho de mi quiero que saquen sus conclusiones pero primero que me conozcan ❤️que sepan quien soy al desnudo con lo bueno lo malo TODO que mi vida sirva para demostrar que con dios todo se puede lograr🙏 — Laura Bozzo (@laurabozzo) August 24, 2023

