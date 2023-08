Las colaboradoras de 'Zapeando' hablan sobre lo que soñaban ser de niñas: "Quería ser asesina a sueldo"

Zapeando es uno de los programas de laSexta que no ha cerrado en agosto. Con María Gómez al mando, el magacín ha compartido los resultados de una encuesta realizada por la empresas de Recursos Humanos Adecco, en la que se revelaban las profesiones con las que sueñan los niños españoles. Un estudio que ha provocado que las colaboradoras del programa hablen de lo que soñaban con ser de niñas.

La encuesta se dividió por sexo. "Los resultados son bastante sorprendentes. Por un lado, los niños sueñan son ser futbolistas, policías o profesoras. Las niñas sueñan con ser profesoras, veterinarias y también policías. Esta nueva generación quiere ser profesor o policía, principalmente. Son listos", compartía Gómez.

A la presentadora le sorprendió que entre las profesiones elegidas, no hubiera ninguna relacionada con los medios de comunicación. "Saben que los profes se van de vacaciones con los niños. No es que tengan más vacaciones, pero lo hacen a la vez. A la tele no quieren dedicarse, los niños no nos ven con futuro. ¿Nos verán mayores? Vosotras, ¿qué queríais ser de pequeñas?", preguntaba Gómez a las colaboradoras.

La primera en responder (y lo hizo antes de que surgiese la pregunta) fue Gakian, quien quería ser cajera. "Yo quería ser cajera, porque ahí se maneja la pasta, ¿sabes?", dijo, provocando la carcajada entre el público. "Uff, yo quería ser muchas cosas. Pero, sobre todo, quería indagar sobre los muertos, ser forense. Pero eso lo he contado aquí", compartió Isabel Forner.

"Era una cosa rara. No sé quién era yo, qué tipo de persona era de pequeña, qué veía, con qué jugaba, pero quería ser forense. No sé por qué me desvié y acabé siendo periodista", terminaba Forner. En esa línea fue también Berta Collado, al señalar que barajó ser tanto "asesina a sueldo" como una "detective al estilo Colombo".

'Zapeando'.

"Voy un poco por ahí. A mí me hubiera encantado ser criminóloga o ser una policía o asesina a sueldo. También cambiar al otro lado y descubrir los crímenes e investigar. Quería ser como Colombo", confesaba. Profesiones curiosas, dado la complejidad que tienen y al estar alejadas completamente de las profesiones típicas que ha mostrado la encuesta de Adecco, con la salvedad de policía.

En el caso de Ares Teixidó, la leridana compartió que soñaba con profesiones más lúdicas y alejadas de lo inhóspito. "Yo quería ser feliz y gogó. Y, oye, no lo he hecho tan mal. Quería ser gogó de una discoteca de Lleida muy típica en ese momento. Ahora, tú me ves con ese ritmo que me ha dado la vida y no puedo parar. Soy sandunguera de pura cepa", compartía.

La presentadora también se mojó y reveló que, de niña, soñó con varias profesiones. "Yo pasé una época en la que, según me dijo mi madre, todo lo que era, era. Quería peluquera, pescadera... Tenía esas etapas. Quise ser psicóloga y luego... pues acabé aquí. Algo habrá servido", dijo antes de pasar a otro tema de actualidad.

