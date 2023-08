El bolazo a la vaquilla del 'Grand Prix' que se ha vuelto viral y su genial respuesta: "Hubiera hecho lo mismo"

El Grand Prix, un lunes más, ha sido el líder indiscutible de la noche y lo ha hecho con grandes momentazos. El enfrentamiento entre Aguilar de Campoo (Palencia) y Cervelló (Barcelona) vivió una situación desternillante en la prueba de Baloncesto en pañales, en la que los concursantes, vestidos de bebés gigantes, tienen que pasar por una cinta corredera que va en dirección opuesta y así encestar en la canasta que está al final.

Uno de los participantes del equipo amarillo, correspondiente a Aguilar de Campoo, ha arrojado un balonazo a la vaquilla, la cual cumplía con su función de molestar. Lejos de ser una situación incómoda, fue un momento lleno de gracia. Algo que ha podido corroborar el deportista Miguel del Pozo, quien se esconde detrás de la vaquilla y quien ha quitado hierro al asunto.

Un tuitero compartió el vídeo del momento, en el que se ve que la vaquilla Gabriela, la cual "canta zarzuela y que viste con pamela", fue convocada por el equipo azul, correspondiente a Cervelló, como comodín para entorpecer la labor del equipo amarillo. Por supuesto, ésta cumplió a rajatabla con su labor, provocando que un concursante se saliese de la cinta.

Este le lanzó la bola, no demasiado fuerte, dejando un momento gracioso, por lo espontáneo que resultó. Una situación muy comentada en redes y que Del Pozo ha querido aclarar. "Soy el que va dentro de la vaquilla y si hubiese estado en el lugar del concursante, hubiese hecho lo mismo. Me gané el bolazo, y me reí mucho, aunque no se note", explicaba en redes.

😱 ¿Qué le habéis hecho a nuestra vaca? 😱#GrandPrixTVE pic.twitter.com/N3VeU3GoZh — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 7, 2023

El deportista, quien tiene la labor de meterse dentro del disfraz de cada vaca en cada entrega, ha confesado también el buen ambiente que hay en el plató. "Hay muy pero que muy buen rollo entre todos: equipo, pueblos, mascotas, todo. Entre juego y juego comentamos lo anterior y nos echamos unas risas. Creo que es parte del éxito, nos divertimos mucho haciéndolo", revelaba.

¿Quién se oculta detrás del dinosaurio Niko?

Al pronunciarse, hubo muchos seguidores del programa que le preguntaron sobre las pruebas y Del Pozo ha señalado que a la hora de molestar en las pruebas, se hace de la forma menos invasiva posible dentro de lo que consiste su función. "Yo me lo tomé bien, y me reí. El dedo es de madera y nunca sabes qué pinchas en la barriguilla", explicaba.

Otros seguidores le preguntaron sobre quién se oculta tras el traje de Niko, el dinosaurio que también tiene la labor de entorpecer el juego de los concursantes. "Es un chaval argentino muy majete, que se llama Nico, como su álter ego. Tiene mucho mérito, no debe de ser fácil manejar un dinosaurio mecanizado", confesaba.

Soy el que va dentro de la vaquilla... y si hubiese estado en el lugar del concursante, hubiese hecho lo mismo.



Creo que no, es que no sé si le vi la cara jaja.



Pero vamos, hay muy pero que muy buen rollo entre todos: equipo, pueblos, mascotas... todo.



Una situación desternillante que vuelve a demostrar que la espontaneidad es una de las bazas del éxito del regreso del Grand Prix, el cual volvió a liderar la noche del lunes con un 20,6% de cuota y 1.719.000 seguidores.

Es un chaval argentino muy majete, que se llama Nico, como su alter-ego.



