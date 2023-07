Telecinco comienza la promoción de ‘La última noche’, el programa que sustituirá a ‘Viernes Deluxe’

Dentro de tres días, Telecinco dirá adiós a uno de sus formatos nocturnos más históricos: Viernes Deluxe, también llamado en el pasado Sálvame Deluxe, Sábado Deluxe e incluso puntualmente Domingo Deluxe. Una última entrega que podría no ser en directo, pues tal como ha desvelado Marta López a través de sus stories de Instagram, el plató donde se emite, el mismo donde se grababa Sálvame, está siendo desmantelado en la actualidad.

Su lugar en la parrilla será ocupado por un nuevo formato llamado La última noche, y cuya promoción ha arrancado de forma tímida. “Está a punto de abrir sus puertas La última noche”, rezan en uno de sus anuncios, en los que ni siquiera se menciona su futura presentadora, que según lo previsto sería Sandra Barneda.

En un tuit, Telecinco fija su puesta de largo para la semana que viene. De esta forma, si no hay cambios, todo apunta a que La última noche se estrenaría el próximo viernes 21 de julio. El magacín estará producido por Mediaset España y Cuarzo Producciones (Banijay) girará alrededor de la actualidad y la crónica social. Barneda estaría acompañada, como es habitual en este tipo de espacios, de un nutrido grupo de tertulianos y colaboradores.

Falta por ver a qué programas se enfrentaría en su estreno, pero tiene la oportunidad de captar la atención de los espectadores al no medirse ya contra Tu cara me suena, cuya gran final será este 14 de julio. Al no tocar exclusivamente temas de corazón, sino que los mezclará con actualidad y entretenimiento, La última noche seguiría la nueva línea de la dirección de la compañía, encabezada por Alessandro Salem como consejero delegado de Mediaset.

Hay que destacar que Viernes Deluxe dirá adiós tras una racha en la que no ha encadenado grandes datos. Así, Sandra Barneda tendrá que hacer frente al reto de levantar las audiencias de lo que antes era territorio de La Fábrica de la Tele, tal como le está sucediendo en la actualidad por las tardes con Así es la vida, que ocupa el hueco de Sálvame.

Con este movimiento, Cuarzo sigue ganando presencia en Mediaset. Con La isla de las tentaciones como el formato que tiene actualmente en emisión en Telecinco, la productora propiedad de Banijay verá expandir sus formatos. Y es que no solo se encarga de Así es la vida, sino que para la próxima edición de Supervivientes, la productora volverá a encargarse del reality, al volver a sus manos tras ser gestionada por Bulldog TV.

