“ETA intentó asesinarme”, “Pedro Sánchez es un señor encantador” y otros grandes secretos de Carlos Herrera

El comunicador Carlos Herrera se confiesa ante las cámaras de televisión. Esta noche será el invitado de Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’, programa que Telecinco emitirá a las 22:00 horas, y en el que repasará aspectos de su vida dichosos, y no tanto.

Nacido en Barcelona en 1957, Carlos Herrera Crusset comenzó la carrera de medicina aunque no llegó a ejercer debido a que prefirió dedicarse a su gran pasión: el periodismo. Debutó en la radio en 1997, concretamente en Radio Sevilla. Y, desde septiembre de 2015, se le puede escuchar por la mañana en el matinal ‘Herrera en Cope’. En 2021, fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Europea por su contribución a la profesión y a la sociedad a través del periodismo.

En el plano familiar, estuvo casado con la presentadora de televisión Mariló Montero, con quién tuvo dos hijos: Alberto Carlos y Rocío. A finales del pasado año dio el ‘sí, quiero’ en Nueva York a su actual pareja, la también locutora Pepa Gea. Amante de la tauromaquia, el carnaval de Cádiz y las procesiones de Semana Santa, entre sus ídolos está Johann Cruyff, quien fuese jugador del FC Barcelona.

Persona reservada

Aunque Carlos Herrera no se define precisamente por tener pelos en la lengua, le cuesta hablar sobre sí mismo. Algo que reconoce a cámara. Y todo por un motivo: “Por cierto pudor a abrir la nevera de la vida”.

En sus programas, por ejemplo, no ha dudado en lanzar dardos contra la política desarrollada por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, no se le caen los anillos al afirmar a Bertín Osborne que “es un señor encantador”. Es más, incluso “le he llegado cocinar”, confiesa entre fogones.

Carlos Herrera, asimismo, reconoce públicamente que es lo que es gracias a una persona en concreto. Y esa persona no es otra que su madre: “Yo soy lo que soy gracias a mi madre”. Y eso que algún que otro reproche le puso sobre la mesa.

“Ella siempre me decía: ¿Nene, hace falta siempre meterse tanto con la gente?”, recuerda el comunicador con orgullo y nostalgia. Blanca Crusset falleció en enero de 2021. Doña Blanca, así la llamaba.

Un máquina

Bertín Osborne aprovecha la ocasión para preguntarle a Carlos Herrera sobre temas como los dos atentados que sufrió por parte de la banda terrorista ETA. “Siempre he sido particularmente, verbalmente, violento y beligerante con ETA, con el terrorismo”, afirma el periodista.

“¿Qué les dirías, si te los encontraras, a los etarras que intentaron acabar contigo?”, le pregunta Bertín. A lo que Herrera responde que “yo aconsejo no hablar nunca con los asesinos que te han intentado asesinar y no les ha salido bien”.

Ambos, en compañía de María Zurita, que también aparece en una parte del programa, hablan sobre sus vidas sentimentales. Unas vidas en las que, se da la circunstancia, que en la anterior vez que estuvo en el programa, Bertín estaba casado y Carlos, soltero, y ahora sucede al revés.

“Pepa Gea es una mujer extraordinaria y yo soy lo menos extraordinario de todo lo que me rodea”, reconoce ante ambos contertulios. Y no duda en lanzarle una ‘pulla’ a Bertín: ¿Tú estarás deseando encontrar una muchacha?”. A lo que Bertín responde incrédulo con un “¿yo? Mi vocación tardía es ser soltero total”.

Más allá de bromas, en el programa incluso llega a haber cierta tensión, sobre todo a la hora de cocinar. Bertín le dice que ha cambiado la cocina por él, a lo que Herrera responde que “este fuego no tiene matices. Yo soy un máquina y sé organizar las cosas”. Respuesta ante la que Bertín no duda en echarse la mano en la cabeza y decir: “¿Por qué tengo esta cruz con Carlos y las cocinas?”.

