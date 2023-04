El día que Mario Conde ofreció a Boris Izaguirre entrar en política: "Pensé que era una inocentada"

Boris Izaguirre es uno de los rostros que han sido protagonistas este fin de semana en televisión. Si el viernes fue uno de los colaboradores del especial sobre Ana Obregón en Telecinco, este domingo acudió a La Roca para promocionar Trato de favor, la obra que estrenará en la Zarzuela este sábado, 29 de abril. El presentador explicó que no quiso desaprovechar esta oportunidad porque "toda mi vida" lo ha querido hacer.

Con esta revelación, Nuria Roca recordó a sus espectadores de laSexta que la carrera profesional de Boris Izaguirre está llena de todo tipo de trabajos. La presentadora quiso indagar si, después de haber explorado multitud de facetas, hay "algo que no haría". El venezolano se lo pensó durante unos segundos y contestó: "Lanzarme a una carrera política".

Nuria Roca tiró del hilo preguntándole si alguna vez le habían "echado la caña" desde algún partido, a lo que el venezolano contestó afirmativamente para después contar los detalles de la propuesta que le hicieron. "Una vez me llamó Mario Conde. Pensé que era una inocentada, pero luego estaba sentado en el estudio de grabación de radio con Gemma Nierga y juntos me comentaron esto", empezó a relatar.

"Mario Conde me ofreció si quería hacer con él una campaña electoral. A lo mejor ahora dice que no se acuerda de esto, como Sofía Loren. Aunque pensé que me tenía que mantener alejado de la política porque no tengo ni idea", prosiguió Boris para explicar a continuación los motivos por los que no aceptó la oferta: "Me quedé pendiente y pensé que Rubén [su pareja] siempre me había dicho que me alejara de eso porque no tenía ni idea de eso. Ni de eso, de ni de los números".

"Estoy muy contento con la carrera que he podido tener en este país como comunicador. No la tenía en mi país de origen, pero la he tenido aquí eso me parece bastante", dijo. Efectivamente, Boris Izaguirre se hizo muy famoso a finales de los noventa como colaborador de Moros y cristianos y, sobre todo por Crónicas Marcianas. En los últimos años ha presentado programas como Lazos de sangre y Prodigios.

Hay que recordar que Mario Conde fue candidato al Gobierno en las filas del CDS en el año 2000. En octubre de 2012 volvió a la carga presentándose a los comicios autonómicos de Galica como candidato de SCD. Su lema fue "Juntos Podemos".

Por otro lado, Boris contó la verdad sobre si llegó a ver las partes íntimas de Bon Jovi. Todo ocurrió cuando el venezolano estaba cubriendo un evento en Mónaco. En los aseos, el artista se puso a su lado en el urinario. Cuando Boris se asomó para ver si veía algo, Bon Jovi tuvo una "reacción increíble": "Se separó y desplegó todos sus encantos".

