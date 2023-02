Telecinco vuelve a apostar por ‘Desaparecidos’ por sorpresa y ya promociona su temporada 2

Ya no me caes bien

Hace poco menos de un año, Telecinco estrenó la primera temporada de Desaparecidos, serie inicialmente producida por Plano a Plano y protagonizada por Juan Echanove y Michelle Calvó, entre tantos otros actores. No fue nada bien en audiencias, y solo los dos primeros episodios alcanzaron el millón de espectadores. La ficción acabó desplazada al late night, sin mucho seguimiento en este nuevo horario, con episodios que no marcaron ni medio millón de seguidores.

A pesar de ese tropiezo, ahora Telecinco vuelve a confiar en ella, y este lunes comenzó a promocionar el estreno en abierto de su segunda temporada durante la emisión de La isla de las tentaciones, uno de sus programas más vistos. “Prepárate para buscar, prepárate para encontrar y mucho más, para las sorpresas y los casos que te esperan con la nueva temporada que está por llegar de la serie, ¿estás preparado? No te lo pierdas, próximamente en Telecinco”, apuntan desde su web.

De esta forma, Telecinco parece decidida a seguir apostando por la ficción nacional, tal como está haciendo ahora mismo en la noche del miércoles con Escándalo: Relato de una obsesión. De hecho, puede que Desaparecidos ocupe su lugar en la parrilla, pues la serie protagonizada por Alexandra Jiménez y Fernando Lindez acaba sus emisiones el próximo 1 de marzo, salvo que haya cambios.

Es más, la del miércoles sería la única noche que tendría libre la cadena, pues los lunes y martes los dedica a La isla de las tentaciones, y se prevé, como es habitual, que Supervivientes, que ya calienta motores, cope los jueves y domingos. Así, solo le quedarían viernes y sábado para emitir Desaparecidos, lo que parece poco probable.

Hay que destacar que Desaparecidos es una de tantas producciones de Mediaset que se estrenan primero en Amazon Prime Video. De hecho, esta segunda temporada se estrenó en la plataforma el pasado mes de mayo, casi coincidiendo con lanzamiento en abierto de su primera tanda de capítulos. En el catálogo de Prime Video hay ya además una tercera temporada, estrenada en octubre de 2022.

Destaca que la segunda temporada de Desaparecidos, que promedió un 8,5% de share y 776.000 espectadores, vaya a ser estrenada en Telecinco. Y es que a menudo las series que no han funcionado en audiencias han sido desplazadas a Cuatro, tal como sucedió con Señoras del (h)AMPA y Madres. Amor y vida. Sin embargo, esta nueva temporada tiene una particularidad, y es que no estará producida por Plano a Plano, sino por Unicornt Content (El programa de Ana Rosa, Fiesta, Ya es mediodía), que hasta entonces no había dado el salto a la ficción.

