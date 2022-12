Movistar Plus+, la plataforma reina: supera a Netflix y Amazon en estrenos de producciones

Dicen que en la posibilidad de elegir está la libertad, y parece que este año los espectadores españoles han tenido la suerte de poder elegir más contenido audiovisual producido por nuestro país que el pasado año. Y es que las plataformas de streaming le han dado un empujón a las producciones patrias, estrenando más proyectos que en 2021.

Entre las plataformas destaca una por encima de las demás; Movistar+. Según datos elaborados por GECA, Movistar ha estrenado un total de 28 nuevas producciones españolas, 11 más que el pasado 2021. En segundo lugar, se encuentra Amazon Prime Video que se queda en 24, una menos que hace doce meses. En la tercera posición del ranking se encuentra Netflix con un total de 19, cuatro más que el pasado año y que solo le vale para superar a ATRESplayer (16) y Mitele (5).

Movistar+ arrasa en horas totales de emisión, y es que gracias a sus estrenos de entretenimiento y ficción, acumula un total de 125 horas, seguido por Prime Video que acumula 94, Netflix 91 y ATRESplayer 72 horas, 20 menos que en 2021.

Pero si se habla de contenido de ficción, Netflix sigue en el primer puesto como líder en series españolas, con un total de 15 estrenadas; Élite 5, Sagrada Familia o Feria: la luz oscura han sido algunas de las apuestas de este año. Le sigue Movistar+ con nueve títulos nuevos (Todos mienten, Rapa, Apagón o Fácil), y Amazon Prime Video y ATRESplayer (La novia gitana, Heridas o La Ruta) con el mismo número. Aunque ha sido La que se avecina, en su temporada número 13, la serie que más horas ha acumulado.

'La que se avecina', temporada 13.

Netflix acumula un total de 76 horas emitidas, seguida por las 63 horas de Prime Video. ATRESplayer sufre una gran caída, y pasa de 73 horas el pasado año a 43 en este. Sin embargo, Movistar+ ha aumentado en 10 horas, quedándose con 41. Asimismo, Plataformas como Lionsgate+, con Express, y Apple TV, con Now and then, se animan a producir ficción española por primera vez.

Cinco de las doce series más vistas en plataformas OTT son de producción española, pero si se trata de entretenimiento, Movistar+ recupera su trono. Con un total de 83 horas, Movistar estrenó 19 nuevos programas este año, 10 más que en 2021. Cinco tenedores, Raphaelismo, Martínez y hermanos, UMMO o Los 8 de Irak son algunos de ellos.

Amazon Prime Video es la segunda en entretenimiento con un total de 15 estrenos y 31 horas, pero ha sido Mitele la que más horas ha perdido, concretamente 631, debido a la cancelación de Solo/Sola. Aunque se mantiene con 37 horas gracias al documental de En el nombre de Rocío o realities como Por siempre jamás, Celebrity Game Over y La boda de Aurah. Asimismo, el programa con más horas de emisión ha sido Nadie sabe nada, en HBO Max, con un total de 25 horas.

Berto Romero y Buenafuente, en 'Nadie sabe nada'.

En cuanto a las productoras con más proyectos este año, The Mediapro Studio ha sido el grupo líder en producción para OTT, con un total de 18 títulos y 94 horas estrenadas. Buendía Estudios, Mediterráneo, Banijay y Grupo BTV completan el Top 5.

