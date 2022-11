Juicio de 'Gran Hermano', en directo: Carlota Prado pide volver a declarar por voluntad propia

La presunta víctima ha llegado al juzgado acompañada de un periodista y visiblemente más animada que hace cinco días. Ha vuelto a encontrarse una vez más con el acusado a las puertas de la sala y ha estado hablando con una funcionaria del juzgado porque quiere volver a declarar. Será potestad de la jueza que pueda hacerlo. Recordemos que la exconcursante optó por renunciar a la acusación particular y no solicitar un nuevo letrado para que el juicio no se retrase más tras dos años de demora.