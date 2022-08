José Antonio Avilés se estrena como nuevo colaborador de 'Sálvame'.

Tras la cancelación de Viva la vida, muchos de sus colaboradores se están abriendo paso en otros programas de la cadena. El último ha sido José Antonio Avilés, que se ha estrenado en la tarde de este miércoles 10 de agosto como nuevo integrante de Sálvame, donde la mayoría de los colaboradores no le han recibido con los brazos abiertos.

El programa comenzaba con una enigmática caja, en la que se encontraba un "ser vivo" que prometía revolucionar el plató, a los colaboradores y al propio programa de La Fábrica de la Tele. A lo largo de las primeras horas de la tarde, varios colaboradores se desplazaban hasta la sala VIP de Mediaset para ver, sin que la audiencia pudiera saberlo, al nuevo invitado de la tarde y, parece, nuevo colaborador.

María Patiño, presentadora del espacio, ha sido la primera en descubrir la identidad de Avilés y no ha dudado en criticar duramente la decisión de incluirle en Sálvame, sobre todo tras los duros enfrentamientos que ambos han vivido a lo largo de los años en los que el andaluz ha trabajado en el programa de Emma García.

Finalmente, la misteriosa caja llegaba al plató y era destapada tras una tensa cuenta atrás. La sorpresa de los colaboradores presentes al ver el rostro de Avilés no ha sido de lo más esperanzadora, excepto la reacción de Marta López, que ha inundado al joven con un fuerte abrazo.

"Tengo una mezcla de sentimientos... No vengo a incendiar nada, vengo con información. Es más, yo creo que hay una imagen de mí... He cometido errores, pero vengo a mirar al frente, a empezar de cero con quien quiera empezar de cero conmigo. Si tengo que pedirle disculpas a alguien lo haré", comentaba el nuevo fichaje. "Hay compañeros con los que me he confundido", continuaba. Avilés, visiblemente nervioso y tenso, aseguraba que en su anterior programa eran una "piña" y que estaría encantado estar bien con sus nuevos compañeros.

María Patiño no ha dejado pasar la oportunidad de lanzarle toda una pulla a su nuevo compañero: "Hay una cosa que tengo que decirte, Emma García ha tenido mucha paciencia contigo, yo no tengo esa paciencia". Por su parte, el andaluz seguía firme en su discurso, asegurando que solo acude a Sálvame para "dar información y empezar de cero, si vosotros me dais la oportunidad...".

Era hace unos días cuando Avilés entraba por teléfono al programa a través del móvil de Kiko Matamoros para arrojar información sobre Ana María Aldón y Ortega Cano. Parece que la dirección del programa de Telecinco ha escuchado las palabras pronunciadas por Matamoros al finalizar la intervención del andaluz: "Muchísimas gracias por tu participación y a ver si te vemos por este plató trabajando, porque eres un colaborador de primer orden y aquí te necesitamos".

