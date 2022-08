Ruth Rodríguez, Lucía en ‘Ana y los 7’, reaparece en ‘Socialité’: así es su vida actual

Este fin de semana, Socialité sacó el lado más nostálgicos de los espectadores al entrevistas a la actriz Ruth Rodríguez. Una joven a quien conocimos con tan solo cuatro años trabajando en la serie Ana y los 7 de La 1 de TVE, donde interpretaba el papel de Lucía. Ana y los 7 estaba protagonizada por Ana Obregón y Roberto Álvarez, y contaba la vida de una familia bien en la que una estríper entra a trabajar como institutriz, ocultando su doble vida.

“Trabajar con Ana Obregón era una cosa alucinante. Considero que para todos, pero a mí me hacía el trabajo superfácil, cómo me cuidaba, la mano que tenía con los niños”, recuerda Ruth, que formó parte de esta serie durante las cinco temporadas emitidas entre 2002 y 2005. Entre otras cosas, Rodríguez contó cómo Ana se volcaba con ella y sus compañeros más jóvenes. “Cuando se paraba para comer íbamos al catering, y a veces ella decía: hoy no me apetece comer aquí. Y nos llevaba a todos los niños a comer”, apuntaba la actriz.

“Nos invitó varias veces a su casa, nos abría sus armarios para que nos disfrazásemos con sus ropas, cantásemos, bailásemos, nos llevó al cine, nos invitó al cumpleaños de su hijo”, siguió explicando con mucho cariño Ruth Rodríguez. Sobre Álex Lequio, el difunto hijo de Ana, dijo que lo recordaba como una persona un poco tímida, pero con la que nadie se podía llevar mal. Álex solía ir a los rodajes, y por eso, “Roberto Álvarez decía que aquello era en realidad Ana y los ocho, porque Álex siempre estuvo presente”.

Este trabajo en la serie le llegó a Ruth precisamente porque cayó en gracia a Ana Obregón. Aunque solo tenía cuatro años ya había trabajado como modelo, y así le salió el casting para Ana y los 7. Como su personaje se llamaba Lucía, debía escribir una ele en un folio, pero ella escribió una erre, de Ruth. Eso gustó a Ana, “y de ahí, para adelante”, explica.

“Siempre me lo tomé como un hobby, era ir a jugar con mi otra familia. Los rodajes eran duros, duraban de siete de la mañana a diez de la noche. Nos daban pautas, pero nos daban libertad”, continúa explicando. En la actualidad sigue dedicada a la comunicación audiovisual, pero desde el otro lado. “Estudié laboratorio de imagen y me apasiona la fotografía. Me encantaría estar de cámara en algún programa, aunque el gusanillo de estar delante de la cámara no se quita estando detrás”, aseguraba. “Me encantaría volver a trabajar con Ana Obregón, se portaba genial con todos”, terminaba diciendo.

