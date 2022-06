Gema López asegura que "el carácter" de Kiko Matamoros tiene "puntos xenófobos y clasistas"

Este jueves la gala de Supervivientes vivió uno de los momentos más tensos desde el inicio del concurso. Kiko Matamoros protagonizó un enfrentamiento con Mariana en la 'palapa', y hasta el propio presentador, Jorge Javier Vázquez, le afeó algunos de los comentarios pronunciados por el colaborador de Sálvame hacia su compañera. "Me parece que, que venga una señora de Venezuela, vía Italia a dar lecciones a España de cómo se tienen que comportar aquí me parece, como poco, extraño", le reprochaba Matamoros.

El presentador, no dudaba en condenar ese discurso. "Kiko, creo que tu comentario está absolutamente fuera de lugar y tiene un punto clasista y xenófobo que, de verdad, no se corresponde en absoluto con lo que creo que tú eres. ¡Por ahí no, Kiko! ¡Por ahí no!". Finalmente, el colaborador de Sálvame pedía perdón "a todo el pueblo de Venezuela", pero no a Mariana directamente.

Un comportamiento, el de Matamoros, que también ha sido comentado y reprochado por sus compañeros de Sálvame desde el plató de Telecinco, pero sin duda, una intervención sorprendente ha sido la de Gema López, la cual asegura que, aunque para los televidentes haya sido sorprendente la intervención de Matamoros, para ella ya era conocida.

"A Kiko le queremos mucho y le tenemos mucho cariño, y yo soy la primera, además le dije que yo iba a ser objetiva y lo estoy siendo. Cuando a mí Kiko me gusta en algo lo digo, pero cuando está desafortunado también. Kiko en su carácter tiene un punto clasista y un punto xenófobo absoluto. Cuando él le dice a Anabel: 'basta ya de gitaneo', lo dice sabiendo lo que está diciendo. Quiero mucho a Kiko, pero hay que reconocer las cosas. Y cuando ayer le dice lo de Venezuela, sabe perfectamente lo que le está diciendo, porque su inteligencia le da para decir en un cabreo lo que piensa", comentaba la periodista.

Rafa Mora, claro defensor de todas las facetas y comportamientos de Matamoros, aseguraba que Kiko "sí" era clasista, pero "lo otro no". Por su parte, Terelu Campos se alineaba con López, y afirmaba que Kiko "sabe perfectamente usar las palabras".

En defensa de Mariana, entraba Marina, su representante, en directo por videollamada, pidiendo a la audiencia que "castigara" el comportamiento de Matamoros. Además, añadía que no se cree "el perdón" de Kiko, ya que "no se puede insultar y luego pedir perdón".

Gracias Mariana por poner a Kiko en su sitio #SVGala10 #Supervivientes24J pic.twitter.com/Nhc2ztTD58 — Twin Gómez (@twingomez_) June 24, 2022

