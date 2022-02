Jordi Évole imitará a Lori Meyers en ‘Tu cara me suena’: “Antes decía que no a cosas como esta”

Noticias relacionadas Lo de Évole, Ibai y el reflejo de una generación incomprendida

El próximo domingo 20 de febrero laSexta estrena la nueva temporada de Lo de Évole, y en la que serán protagonistas la escritora Megan Maxwell, la cantante Rosa López, la periodista Julia Otero, el rapero Morad o el deportista Gervasio Deferr. Y este jueves el propio Jordi Évole acudió a El Hormiguero para dar a conocer algunos detalles de la misma.

Y durante su intervención, Pablo Motos ofreció en exclusiva un pequeño adelanto del paso de Jordi Évole por el programa Tu cara me suena, en el que nunca había estado. “Estoy por ir al Benidorm Fest”, decía Évole, que reconocía habérselo pasado “en grande”. Dado que TCMS es un programa de imitaciones, Jordi se meterá en la piel de Noni, el vocalista del a banda granadina Lori Meyers.

“Me siento de puta madre, es que me da igual. Mira, la entrevista que le hice a Pau Donés me hizo ver que la vida hay que vivirla cada minuto. Yo era un agonías que a veces sufría por cosas que no hay que sufrir. Y decía que no a cosas como esta”, reconocía Évole. Admitía que durante un tiempo estuvo demasiado preocupado por su imagen y su profesión de periodista, pero se ha sacudido esas pulgas: “Cuando te quitas ese tipo de complejos disfrutas mucho más de la vida. Y ese día fui feliz porque los músicos que me acompañaban son los de mi banda”.

En ese sentido hay que apuntar que, como tantas otras celebridades, Jordi Évole tiene su propio grupo de música, que se hacen llamar 'Los niños Jesús' y actuarán por primera vez en público.

Según el calendario de Tu cara me suena, lo más probable es que esta imitación se emita el viernes de la semana que viene, es decir, el 25 de febrero. La gala de esta noche es la primera semifinal, y en ella cantará Roko como invitada, y se meterá en la piel de la mexicana Natalia Lafourcade. De ahí saldrá el primer finalista del concurso.

El día 25 de febrero se emitirá la segunda semifinal, y probablemente sea ahí donde actúe Évole, pues es una gala que va grabada. Y ya solo quedaría por emitir la gran final, que suele ser en directo, y que se emitiría en la noche del 4 de marzo.

