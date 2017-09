La dra. "Pimple Popper" en el ojo del huracán por cobrar su último vídeo

A veces la intención no lo es todo. Y si no que se lo digan a la doctora más famosa de Youtube, la dra. Sandra Lee. Esta norteamericana, para quien no lo recuerde, se dedica a extraer quistes, arrancar puntos negros y espinillas y explotar granos de cierto tamaño. Con este particular cometido ha conseguido crear un canal de Youtube con cerca de 3 millones de seguidores, ahí es nada.

El caso es que la semana pasada, con la devastación que creó el huracán Harvey, ella pensó que podría ayudar a los afectados de la mejor manera posible. Y es que a su consulta llegó el que probablemente haya sido el quiste más grande que ha pasado por su consulta. Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí debajo lo puedes ver.

When you're speechless 🙈#staytuned #drpimplepopper Una publicación compartida de Sandra Lee, MD Dermatology (@drpimplepopper) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 5:00 PDT

El caso es que la dra Lee pensó que podría aprovechar la extracción de este extrañísimo quiste para recaudar fondos para ayudar a las víctimas del huracán Harvey. ¿Cómo? Cobrando 99 centavos por persona para poder ver el vídeo. Fácil y barato, ¿no? Pues no.

La mayoría de sus fans se han quejado de tener que pagar por ver este vídeo ya sea porque no quisieran, o porque ya habían donado o porque no era de los EE.UU. -ya que tan sólo se puede ver allí-. El resultado final ha sido que en lugar de obtener una buena recaudación ha obtenido una buena avalancha de críticas y muchísimos de sus fans no están de acuerdo con ella ni sus intenciones, según podemos leer en Cribeo. Y ya sabemos cómo son las redes sociales cuando no nos gusta.