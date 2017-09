Usa una foto de Katy Perry para cazar likes pero la acaban pillando

Las cosas han cambiado muchísimo desde el 11 de septiembre de 2001. El mundo cambió para siempre cuando aquellos dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, dejando una profunda cicatriz en la ciudad y un vacío irremplazable en las más de 3.000 familias que perdieron a alguien en el atentado.

Decía que el mundo ha cambiado muchísimo porque en aquel entonces no había redes sociales, al menos no como las conocemos ahora, y nadie se podía imaginar que alguien colgara una noticia falsa en internet por el mero hecho de conseguir likes. Ahora, sin embargo, ese es el pan nuestro de cada día.

De hecho, hay gente que no sólo publica noticias falsas, sino que es capaz de inventarse hermanas ficticias que fallecieron en el 11 de septiembre con tal de conseguir quién sabe qué. El caso más reciente lo ha descubierto un usuario de Reddit, del que se hace eco Cribeo, y es de lo más espeluznante.

Una chica cuelga un post en Facebook con un mensaje emocionantísimo y una foto de la que dice ser su hermana desaparecida. En el texto se puede leer frases tan emotivas como "no pasa un día sin que me acuerde de ti" o "tan sólo deseo volver a estar en nuestras habitaciones jugando a la PS1 y comiendo pizza". No pasó ni una hora antes de que se descubriera el pastel.

Captura del post de Facebook

En los comentarios que se pueden apreciar en la derecha de la imagen, varios usuarios se enfrentan a la creadora del post acusándola de mentirosa e incluso aportan una captura de pantalla de la imagen que ella misma había colgado. Después de esto, evidentemente, la chica mentirosa no volvió a responder a nada.

Resulta sorprendente, al menos para mí, que alguien pueda llegar a utilizar el dolor ajeno, o incluso el propio, para ser popular. Algo está mal en la sociedad si el único medio de valorar nuestro éxito es través de los likes o del número de seguidores. Historias como esta deberían servirnos para reflexionar sobre los valores que hemos dejado florecer y establecerse entre nosotros.