Dos infartos sobreviven a Chuck Norris y Twitter lo celebra (sin puñetazos)

Mira que hay que ser burro. De todas las personas que hay en el planeta, la Muerte tenía que ir a buscar a Chuck Norris. Dos infartos en una hora ¡dos! No cabe duda que el de la guadaña tuvo que sacar todo su armamento a la hora de enfrentarse al más duro de entre los duros. Pero no. No ha sido suficiente. Y ahora la muerte está muerta.

Y es que...

Vamos a ver...Que parte de CHUCK NORRIS no habéis entendido? — David (@DaIturri) 25 de agosto de 2017

Chuck Norris es la única persona que ha contado hasta infinito, y lo ha hecho dos veces. Una persona capaz de parar una puerta giratoria con una patada giratoria. Amiga Muerte, mucho más vas a necesitar para llevarte a Chuck Norris. En exclusiva, imágenes de lo que vio la Muerte cuando le comentó al Texas Ranger que le tenía que acompañar un momento:

Como no podía ser de otra forma, Twitter ha disfrutado de esta experiencia cercana a Chuck Norris que ha sufrido la Muerte, dejándonos algunos comentarios tan inmortales como el protagonista de esta historia.

Chuck Norris sufre dos infartos en el mismo día. Ha declarado: "Vaya hipo más tonto me ha entrado". — Pelibueno Pelimalo (@CineJavi) 25 de agosto de 2017

No será..."Dos infartos sobreviven a Chuck Norris en una hora"? — Mascahielos (@Themadhatterson) 25 de agosto de 2017

Chuck Norris poniéndose chulo con la muerte... pic.twitter.com/NQiJ35Dmul — Homerberg (@Homer_Sapiens) 25 de agosto de 2017

"Chuck Norris para voluntariamente su corazón para escuchar mejor unos ruidos raros del exterior de su casa" — Jorlugo (@JLGomez81) 25 de agosto de 2017

Chuck Norris cargó él mismo el desfibrilador para reanimarse. DOS VECES. — Jordi Liarte (@jliartepm) 25 de agosto de 2017

La Muerte, acojonada, entra en el programa de protección de testigos tras lo de Chuck Norris. — Juanito (@Kent_UCM) 25 de agosto de 2017

Chuck Norris ha sobrevivido a dos infartos en una hora. El tercero se ha retirado acojonao. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 25 de agosto de 2017

Chuck Norris sufre dos paradas cardíacas en un mismo día. Lo de 'sufre' aún no ha sido contrastado. — EL Largo (@LargoJavariega) 25 de agosto de 2017

Declaraciones de la abuela de Chuck Norris tras los dos infartos: Mi nieto está bien, tenía hipo pic.twitter.com/tLpDXfKbz2 — Antonio Serrano (@aserrano1001) 25 de agosto de 2017

Chuck Norris sobrevive a dos infartos en 47 minutos. De que esta hecho ese hombre? Sobrevivira incluso a Jordi Hurtado — Rhade (@_Rhade_) 25 de agosto de 2017

Chuck Norris protagoniza Destino Final y sería la muerte la que escaparía de él — 💛 (@kldscpgirl) 25 de agosto de 2017