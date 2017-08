El perro fanático de Despacito y otras estrellas caninas de la red

Internet es propiedad de los gatos, eso lo sabe todo el mundo ¿verdad? Bueno... en realidad no. A pesar de lo que pueda parecer por todos les memes y las fotos de Instagram, son los canes los líderes indiscutibles de las búsquedas de Google. Chúpate esa, Grumpy Cat.

Aunque parece que los gatos sean los dueños de Internet -y por extensión, de la humanidad- los perros no están dispuestos ni mucho menos a permitirlo y tienen sus propias estrellas. Un ejemplo: este perro fanático de Despacito que se pone histérico cada vez que se para la canción.

No solo eso, sino que Maylo también es futbolero empedernido y celebra los goles cual Cristiano Ronaldo (pero no se quita la camiseta y no le enseñan tarjeta amarilla):

Y es que hay muchos perros que harían temblar a las estrellas de Hollywood, como este can que está dispuesto a robarle el trabajo a Harrison Ford:

Indiana Jones En busca del arca perdida (1981) pic.twitter.com/6msXLECiP7 — Untitled del Abismo (@WolfHjarta) 9 de julio de 2017

Y no nos podemos olvidar de la lealtad de estos animales. Por ejemplo, este que cree que su dueño se está ahogando en la piscina, lanzándose a rescatarlo y casi abriéndole la cabeza en el proceso:

Aunque hay que decir que no todos los perros están tan pendientes del bien estar de su amo. El dueño de este pequeñajo simuló desmayarse para ver la reacción del animal, que no se dio cuenta y siguió paseando tan pancho.

Si tu perro no te presta atención cuando mueres -aunque sea un piscinazo digno de Luis Suárez o de Cristiano-, siempre podemos grabar sus fallos en gloriosa cámara lenta:

Porque, seamos sinceros, pocas cosas son más divertidas que ver a un amigo darse un golpe. Incluso si no son humanos: